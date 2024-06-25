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不只2大運河有狀況！紐時點出「3港口+1鐵路」罷工風險加劇

▲除了蘇伊士運河和巴拿馬運河陷入危機之外，全球還有3座重要港口和1條鐵路運輸的工人準備罷工。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了蘇伊士運河和巴拿馬運河陷入危機之外，全球還有3座重要港口和1條鐵路運輸的工人準備罷工。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

葉門叛軍胡塞武裝組織近期加強攻擊前往蘇伊士運河船隻，巴拿馬運河因中美洲乾旱水量不足，全球航運價格不斷飆升。除此之外，全球還有3座重要港口和1條鐵路運輸的工人準備罷工，宛如回到疫情期間的運輸成本飆漲和塞港狀況。

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根據紐約時報報導，胡塞組織自去年底開始對前往蘇伊士運河的船隻開火，影響了亞歐海運航線的重要動脈，被迫繞行非洲南端，造成運輸成本和航程增加，還有港口堵塞；另一方面

另一方面，中美洲嚴重乾旱，導致巴拿馬運河水位下降，迫使當局限制通行船隻數量。

除了兩大運河之外，美國東部港口、墨西哥沿岸碼頭工人威脅罷工態勢愈來愈明顯，德國港口的碼頭工人也停止輪班，以尋求更高的工資；加拿大鐵路運輸工人也準備罷工，這將危及北美地區的貨物運輸。

報導提到，航運業不斷加劇的動盪促使運價提高，緊接而來的購物旺季，使得零售商面臨極大的貨物館缺壓力，進而加劇通貨膨脹，也是引發美國總統大選的經濟焦慮議題的因素之一。

挪威海運分析業者Xeneta的數據顯示，去年10月起，由中國運往歐洲的40呎標準貨櫃已由1200美元（約新台幣3萬8760元）漲到7000美元（新台幣22萬6100元），這雖仍較2021年疫情期間的最高價1.5萬美元（新台幣48萬4500元）來得低，但已比疫情前的價格高上5倍。

太平洋航線也由去年12月由上海運往洛杉磯的2000美元（新台幣6萬4600元），漲至現在的6700美元（新台幣21萬6410元）；上海到紐約更已達8000美元（新台幣25萬8400元）。

Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)坦言，現在還沒有看到高峰。

報導提到，包含新加坡和馬來西亞的港口皆以呈現擁塞狀態，隨著進口商逐漸接受運費上漲和港口擁擠的現實，他們也提前訂購產品，這可能導致洛杉磯、紐瓦克等美國主要港口的貨物激增，超過卡車運輸、鐵路和倉庫的容量。

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