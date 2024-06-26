從頭開始學習半導體　機械科男孩勇闖科技大廠

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「天無絕人之路」佑軒某天在手機上尋找職缺時，看見勞動部發展署高屏澎東分署與國立高雄大學攜手合作「S廊帶高科技人才據點」開辦的半導體職訓課程，是為協助民眾提升產業關鍵技術及就業能力的硬實力培訓，這個領域正好是心所嚮往的科技業，也激發「永不放棄」的精神，決定提升自身的競爭優勢，於是在課程一開始招生時，立刻報名搶到轉運的契機。
課程培訓初期，他發現課程內容很精實，從矽晶圓到矽晶片的製程，甚至到後段封裝及測試製成已一應俱足，但也擔心自己基礎不夠學不會，幸好「封裝測試培訓專班」的課程循序漸進、由淺入深，不僅老師的教學方式讓學員們更容易理解，同時透過實際進入產線學習黃光製程，讓他提昇許多半導體相關專業能力，也培養了團隊合作及口語表達的軟實力，專業知識和實作能力都突飛猛進！
結訓後藉由辦訓單位的引薦，參加科技大廠的求職面試，讓佑軒在面對口考官時也能侃侃而談有關半導體專業知識，順利取得許多人心中首選的工作機會。在公司受訓期間對於製程所展現的專業度，也令講師驚嘆：「念機械的年輕人竟然瞭解這麼多半導體相關知識！」。進入職場後佑軒擔任有「機台醫生」之稱的設備工程師，負責產線上的高端精密設備，運用專業技術和團隊協力使生產製程改善。
勞動部發展署高屏澎東分署郭耿華表示，分署目前與高雄大學、成功大學合作辦理「區域產業據點計畫」開設半導體相關職業訓練課程，都會陸續開班，目前有高雄大學開設的「半導體製程設備基礎培訓專班第2期」，歡迎15歲以上未就業民眾、應屆畢業生藉由職業訓練厚植自己實力。