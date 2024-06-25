羅志祥為新歌隔25年再穿古裝！MV找來《玩命關頭》韓哥團隊助陣
「流行天王」羅志祥2024年全新專輯《舞狀元》將於7/30正式發行，專輯同名主打單曲〈舞狀元〉今（25）日搶先釋出，歌曲靈感源自2006年經典之作〈精武門〉。而這次MV由羅志祥發想且擔任編劇，以古裝大片形式呈現，描述一位曾經不學無術，而後成為習舞之人的心路歷程，他也回憶起，上一次穿古裝已是25年前拍攝《新梁山伯與祝英台》的時候﹐不過可以發現即使時隔多年，他的外型依舊保持得相當帥氣。
記者朱祖儀／綜合報導
這次主打單曲〈舞狀元〉由羅志祥親自操刀擔任音樂製作人，且參與詞曲創作，並與紀佳松、Mike、崔惟楷合作，編曲結合古代東方經典樂器嗩吶、古箏、揚琴、二胡，與重節奏碰撞獨的音樂風格。不只音樂上用心，羅志祥在MV上也不敢馬虎，不僅時隔25年穿上古裝，更有請好萊塢電影《玩命關頭》中，以角色「韓哥」走紅的姜成鎬來台拍片時的武術團隊特訓，期待這次帶給觀眾不同的視覺感受，且為了進修武術課，羅志祥透露，「上完課後面幾天全身痠痛！」
睽違五年之久，羅志祥終於推出第13張全新專輯《舞狀元》，這次專輯中除了自2021年陸續推出的多首話題單曲，更收錄了2024年所製作的4首新歌。親自擔任音樂製作人的他，也透露一開始其實沒有特別設定是帶有東方元素的舞曲，是有天滑手機時突然聽到一段嗩吶旋律，當下感動不已，情緒激昂的他才與製作人紀佳松、Mike共同創作，花了近2個月嘗試，「這是我創作以來覺得最難的一首歌」，所幸最後仍突破難關製作出來。
此外，羅志祥透露，距離上一次正式穿古裝演戲已是近25年前，「那時是拍1999年拍《新梁山伯與祝英台》，戲劇播出是2000年；這次也回到同樣的地方拍攝，來到這邊突然回憶湧現，感覺像經歷時光穿越。」