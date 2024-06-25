吳慷仁《塑膠花》北影首映！送李沐18歲成人禮 親密花絮引爆話題
吳慷仁、李沐主演的《塑膠花》在23日於北影舉行首映後引起熱議，近來公開幕後花絮，吳慷仁為李沐慶祝18歲生日，象徵逐漸邁向成人，兩人也逐漸有更加親密的行為，意外成為「忘年之交」，吳慷仁和李沐形容他們就像是經歷了場奇幻之旅。不僅如此，入圍本屆最佳劇情長片等10項大獎的電影《老狐狸》、入圍6項大獎的電影《小曉》，已搶先在串流平台曝光。
記者吳昕蓓／綜合報導
《塑膠花》日前公開幕後花絮，李沐敲開吳慷仁的旅館房門，吳慷仁為李沐慶祝18歲生日，兩人有更進一步親密行為，他們認為兩人就像經歷一場奇幻旅程。吳慷仁透露：「我想金勤（角色名）這輩子都沒想過會跟剛滿18歲的女生有一段忘年之交。」李沐則說：「娜娜（角色名）是一個想要讓自己爛掉的人。遇到金勤的時候，她真的很想要掙脫一切，自由自在的活著。」
另外，《小曉》主演林品彤以該片拿下最年輕金馬影后，和陳意涵、劉俊謙演出的親情揪心之作同樣不能錯過；白潤音、劉冠廷、陳慕義和劉奕兒主演的電影《老狐狸》，近日在日本上映，日本演員門脇麦特地回到台灣拍攝現場接受朝日新聞訪問，她對台灣的飲食習慣留下深刻印象，因為日本劇組通常只有15分鐘吃冷便當，「在台灣，我從未吃過一餐冷的食物，總是熱騰騰的。不僅有溫熱的餐飲，還有導演朋友送來的北京烤鴨，工作人員還會準備火鍋。」讓她感受到台灣人暖心的用餐文化。