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高雄與聖克里斯多福首都巴士底市締結姊妹市　深化2市合作

▲高雄市長陳其邁與克國德魯總理簽署高雄市及巴士底市締結姊妹市協定。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與克國德魯總理簽署高雄市及巴士底市締結姊妹市協定。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今（25）日與我國友邦聖克里斯多福及尼維斯總理特倫斯‧德魯（Terrance Drew）會晤，雙方分別代表高雄市及克國首都巴士底市簽署姊妹市協定，巴士底市成為高雄市第40個締盟城市。陳其邁率領市府團隊熱情歡迎德魯總理與訪團的到來，陳其邁更與德魯總理共同揮舞繪有台克兩國國旗以及高雄城市意象的「大漁旗」，象徵兩國、兩市共榮發展。

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▲高雄市長陳其邁與克國德魯總理共同揮舞繪有台克兩國國旗以及高雄城市意象的大漁旗，象徵兩國兩市共榮發展。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與克國德魯總理共同揮舞繪有台克兩國國旗以及高雄城市意象的大漁旗，象徵兩國兩市共榮發展。（圖／高市府提供）
我國友邦聖克里斯多福及尼維斯總理特倫斯‧德魯於６月22日至26日率團來台進行國是訪問，25日到訪高雄，與高雄市長陳其邁會面，進行姊妹市締盟儀式。雙方在高雄市議長康裕成、外交部次長陳立國、我駐克國大使林昭宏、克國駐台大使范東亞等人的見證下，簽署「高雄市及巴士底市締結姊妹市協定」。

為誠摯歡迎德魯總理率訪團至高雄，高雄觀光大使高雄熊在會晤中驚喜現身，帶來高雄當季水果。高雄市政府也為訪團用心準備高雄城市影片。

▲締盟儀式在高雄市議長康裕成、立委邱議瑩、外交部次長陳立國、我駐克國大使林昭宏、等人見證下，雙方簽署高雄市及巴士底市締結姊妹市協定。（圖／高市府提供）
▲締盟儀式在高雄市議長康裕成、立委邱議瑩、外交部次長陳立國、我駐克國大使林昭宏、等人見證下，雙方簽署高雄市及巴士底市締結姊妹市協定。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，台克兩國共享民主自由價值，已有超過40年的邦交，特別是在德魯總理領導下，兩國關係更加深化。「高雄十分榮幸，能夠和巴士底市(Basseterre)締盟。尤其，德魯總理和他都是醫界出身，對民眾的健康非常關注，高雄非常樂意在智慧醫療、公共衛生方面和克國有進一步的交流。」期盼透過締盟，在智慧城市、醫療、文化與觀光等領域，雙方發展更緊密的合作關係。

克國總理兼巴士底市長特倫斯‧麥可‧德魯強調，兩國建交超過40年，克國不斷在國際上呼籲台灣應正式參與國際組織與機制，希望強化島國同盟關係，展開高雄、巴士底市雙邊合作。

德魯總理表示，此次訪高感受到非常溫暖的人情味，盼下次能更加深度體驗高雄。克國首都巴士底市和高雄市的天氣非常相像，全年陽光普照，在人才、技術方面也有合作潛力，現在已經有許多克國留學生在台灣求學，未來也一定會在高雄舉辦傳統音樂表演等文化活動。

德魯總理更強調，兩座城市因為共同理念促成姐妹市締盟，這是更加深化夥伴關係的一大步。尤其，高雄市已經是座智慧城市，相信巴士底市和高雄市未來一定能在各個領域，像是智慧城市、醫療、農業、觀光文化領域發展互利互惠的關係，也期待今天締盟後立即展開雙邊的多方合作。

行政暨國際處長張硯卿指出，市府特別邀請克國在台留學生，以及國際關係小組青年學生代表拍攝歡迎影片，透過青年視角展現高雄熱情活力及市政建設發展；克國學生更熱情推薦高雄不容錯過的輕軌、旗津美景以及地瓜球在地小吃，高流更點亮克國國旗色祝福高雄與巴士底友誼永存。

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