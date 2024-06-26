高雄與聖克里斯多福首都巴士底市締結姊妹市　深化2市合作

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為誠摯歡迎德魯總理率訪團至高雄，高雄觀光大使高雄熊在會晤中驚喜現身，帶來高雄當季水果。高雄市政府也為訪團用心準備高雄城市影片。
陳其邁指出，台克兩國共享民主自由價值，已有超過40年的邦交，特別是在德魯總理領導下，兩國關係更加深化。「高雄十分榮幸，能夠和巴士底市(Basseterre)締盟。尤其，德魯總理和他都是醫界出身，對民眾的健康非常關注，高雄非常樂意在智慧醫療、公共衛生方面和克國有進一步的交流。」期盼透過締盟，在智慧城市、醫療、文化與觀光等領域，雙方發展更緊密的合作關係。
克國總理兼巴士底市長特倫斯‧麥可‧德魯強調，兩國建交超過40年，克國不斷在國際上呼籲台灣應正式參與國際組織與機制，希望強化島國同盟關係，展開高雄、巴士底市雙邊合作。
德魯總理表示，此次訪高感受到非常溫暖的人情味，盼下次能更加深度體驗高雄。克國首都巴士底市和高雄市的天氣非常相像，全年陽光普照，在人才、技術方面也有合作潛力，現在已經有許多克國留學生在台灣求學，未來也一定會在高雄舉辦傳統音樂表演等文化活動。
德魯總理更強調，兩座城市因為共同理念促成姐妹市締盟，這是更加深化夥伴關係的一大步。尤其，高雄市已經是座智慧城市，相信巴士底市和高雄市未來一定能在各個領域，像是智慧城市、醫療、農業、觀光文化領域發展互利互惠的關係，也期待今天締盟後立即展開雙邊的多方合作。
行政暨國際處長張硯卿指出，市府特別邀請克國在台留學生，以及國際關係小組青年學生代表拍攝歡迎影片，透過青年視角展現高雄熱情活力及市政建設發展；克國學生更熱情推薦高雄不容錯過的輕軌、旗津美景以及地瓜球在地小吃，高流更點亮克國國旗色祝福高雄與巴士底友誼永存。