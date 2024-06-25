康康喜事不斷！突宣布隔十年「回歸1地」辦演唱會：緊張又興奮
藝人康康近期喜事不斷，除了出新專輯、接下綜藝八點檔新節目，他今（25）日還開心宣布，9月將在華山Legacy舉辦演唱會。因為有將近十年的時間沒有在Legacy開唱，康康表示，「很想念Legacy的舞台，視野非常讚。看到台下觀衆一排一排整齊的看我表演，讓我表演的時候整個人都更認真起來，現在心情既緊張又興奮！」屆時不只〈快樂鳥日子〉、〈恁姐仔住市內〉等招牌歌曲，康康也將會翻唱不少金曲。
記者朱祖儀／綜合報導
這次演唱會曲目安排上，康康特別準備了「歌神」張學友的歌曲，他提到「特別選了一些張學友組曲『向歌神致敬』，彌補那些買不到學友哥票的人！」讓歌迷今年不再有遺憾。當然也不會少了自己的招牌歌曲，請歌迷放心。而去年才完成北高兩場大型演唱會的他，這次回到Legacy開唱，心情既興奮又緊張，雖然沒有數千人注視的緊張感，但在Live House演出，與觀眾特別近，可以清楚的看到觀眾的表情，緊張也成為他表演的動力。
事實上，康康除了主持、搞笑功力一流，還擁有超高效率的創作能力與一副好歌喉，今年兒童節也特別為了女兒創作了一張兒歌音樂專輯《康康 兒歌狂響曲》。之所以會創作這張專輯，康康指出，「因為女兒才5歲，想要唱兒歌，為父的我想讓她的童年留下一些美好的回憶。後來就寫了10首不同曲風的兒歌！」這次演唱會，他也預告有機會可以看到女兒和他同台歌唱。