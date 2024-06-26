周杰倫、金智媛現身東區！警車趕粉絲違停 倒車撞900萬豪車糗翻
天王周杰倫擔任知名精品品牌Dior全球代言人，昨（25）日晚間和韓劇《淚之女王》韓星金智媛一起出席台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會，吸引大批粉絲前往朝聖，百貨公司裡外都聚滿粉絲人潮。然而在活動結束散場時，北市一輛大安警分局的警車正在驅離違停車輛，結果員警下車後因為沒拉手煞車，警車直接倒退撞到後方主辦單位用來迎賓接送的900萬高級豪車，場面十分尷尬。
記者張嘉哲/綜合報導
台北市大安區新光三越「Diamond Towers」25日舉辦DIOR台北概念店開幕活動，邀請天王周杰倫、《淚之女王》韓星金智媛出席代言，當天從早開始，就有不少粉絲頂著大太陽，即便傍晚有雨勢，仍然澆不息粉絲的熱情，只為了見到喜歡的偶像一面，活動現場都是滿滿人潮。
然而在活動結束之後，警方也協助緩解周邊交通，疏散粉絲人潮，約晚間將近10點時，一輛隸屬北市大安警分局新生南路派出所警車到現場驅離違停車輛，結果駕駛員警下車之前，不慎沒將車輛打入停車檔就下車，車子順勢就直接往後開始倒退，撞上後方主辦單位用來迎賓接送代言明星及出席VIP客戶的高檔Benz Maybach S560高級豪車。據悉，該車新車報價逾新台幣900萬元。
大安警方表示，當時新生南路派出所林姓警員（30歲）駕駛警車到忠孝東路三段276巷前執行違停車輛驅離勤務，但警員攔停違規車輛時，疑因未將警車排入駐車檔狀態，也沒有拉手煞車就下車，導致警車向後滑行，撞到主辦單位承租的後方豪車。
而事發當下，也有民眾正巧錄下警察抵達的時候，警車疑似還沿路按警鳴打出「愛的鼓勵的拍子」，讓網友直呼：「警察在那邊調皮玩愛的鼓勵，結果手煞車沒拉」旁邊的民眾則有人喊：「欸......這下賠死囉！」員警則也立刻上前關切豪車駕駛狀況。大安警方表示，警方全案依車禍處理流程，由交通分隊警員到場蒐證後，依車禍事故處理流程處理。