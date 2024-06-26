不滿加稅法案！肯亞示威釀傷亡　「歐巴馬妹妹」也中催淚瓦斯

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儘管肯亞政府已做出一些讓步，承諾取消麵包、食用油、汽車所有權、金融交易新稅等，並強調這些讓步將導致肯亞2024-2025年預算出現高達15.6 億美元的缺口，並迫使政府必須在其他地方削減支出或提高稅收，但對抗議者來說，這樣的讓步還不夠，反對派政治家更是呼籲總統魯托（William Ruto）下台負責。
示威活動越演越烈，蔓延到首都內羅畢以外的地區，更有示威者衝入國會進行破壞及縱火，警方在投放催淚瓦斯、水砲攻擊均未能驅散人群後，只得開槍鎮壓，設法將抗議者趕出國會大樓，議員們則透過地下隧道撤離。
肯亞醫學協會表示，至少5人被槍殺，超過30人受傷，有人是被實彈擊中，也有人是被橡膠子彈打傷。美國前總統歐巴馬同父異母的妹妹奧瑪，也被《CNN》拍到出現在抗議現場，並因催淚瓦斯而咳嗽不已。
肯亞國會將對該法案進行三讀，下一步就是送交總統簽署，若總統有任何異議，則可發回國會重審。
@cnnCNN's Larry Madowo speaks to Barrack Obama's half-sister Auma Obama live on scene after she is tear gassed at protests over a controversial financial bill in the Kenyan capital of Nairobi.
♬ original sound - CNN
肯亞總統魯托當地時間週二表示，稅收辯論已被危險人物劫持，在反對增稅法案的抗議演變成暴力事件後，維護國家安全是他的首要任務，批評示威活動被犯罪分子滲透，演變成叛國行為，誓言不惜一切制止破壞國家安全的人。