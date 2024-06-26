涼糕哥買冷凍車了！粉絲排3小時仍吃不到　她花2640元內容物曝光

今天快衝！全家冰磚拿鐵35元、粉角青茶10元　7-11寄杯咖啡買2送2

▲全家冰磚拿鐵、粉角青茶第二杯10元，搭配自帶杯折扣5折，冰磚拿鐵只要35元開喝。（圖／全家提供）
▲全家冰磚拿鐵、粉角青茶第二杯10元，搭配自帶杯折扣5折，冰磚拿鐵只要35元開喝。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

大台北盆地高溫飆攝氏38度，超商咖啡今（26日）起優惠開跑，全家冰磚拿鐵、粉角青茶第2杯10元，搭配自帶杯折扣5元優惠，原價70元的冰磚拿鐵只要35元開喝；還有7-11首度開賣「精品馥芮白」咖啡，咖啡濃郁、奶香輕盈、花果甜香更突出，只有今天在APP買二送二快搶。

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🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至6月30日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，58折（原價70元、特價40元）
◾特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，54折（原價65元、特價35元）

▲全家冰磚拿鐵、粉角青茶第二杯10元開喝。（圖／民眾提供）
▲全家冰磚拿鐵、粉角青茶第二杯10元開喝。（圖／民眾提供）
📍APP優惠趣｜即日起至6月30日
◾酷涼礦物補給飲買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾立頓焙茶歐蕾買1送1，5折（原價35元、特價17元）

▲全家APP優惠趣搶補給飲、歐蕾買一送一券。（圖／翻攝自APP）
▲全家APP優惠趣搶補給飲、歐蕾買一送一券。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至6月26日
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）

▲7-11精品咖啡線上寄杯買二送二。（圖／翻攝自APP）
▲7-11精品咖啡線上寄杯買二送二。（圖／翻攝自APP）
📍APP｜即起至6月30日
◾濃萃美式17杯520元，62折（原價50元、特價31元）
◾厚乳拿鐵12杯520元，68折（原價65元、特價44元）
◾風味系列指定冰飲任選12杯520元，68折（原價65元、特價44元）
可選冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖瑪奇朵、八女抹茶拿鐵、冰焙烤榛果風味拿鐵、冰脆酷摩卡咖啡
◾西西里風檸檬咖啡系列10杯520元，65折（原價80元、特價52元）
可選西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡

📍APP｜6月10日至7月31日
購買以下指定咖啡轉贈，送厚乳拿鐵買一送一連結
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯組168元，7.6折（原價65元、特價44元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原90元、特價68元）

▲7-11線上寄杯優惠，轉贈1杯可再獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯優惠，轉贈1杯可再獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
📍門市｜6月27日至6月30日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，66折（原價110元、特價55元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列買1送1，5折（原價680元、特價340元）
◾韓國Sweetory可可球系列買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲2024統一7-ELEVEn獅隊奪得第17座季冠軍，精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲2024統一7-ELEVEn獅隊奪得第17座季冠軍，精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）

統一獅封王優惠來了！7-11咖啡買一送一　紅蔘飲、沐浴乳也買1送1

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