遭控上任濫花公帑800萬！駐美代表俞大㵢親上火線：希望還我清白

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俞大㵢也被爆出將公務車私用，還打算申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，不過目前使用的車輛，甫在2年多前購買，依據《駐外機構公務車輛換購及管理要點》規定，公務車里程數需超過10萬公里或是使用8年才能汰換，因此遭外交會計部門擋下。
俞大㵢25日在華府召開記者會回應外界質疑，強調砸重金購買床、沙發、咖啡機等都是不實指控，自己上任後換掉用了20多年的床和沙發，是官邸同款同牌的床換新，沙發的確是法國品牌rochebobois，不過價錢沒這麼高；邀請官員到家裡坐，總不能讓訪賓使用組裝的、或中國大陸製造的或簡陋的傢俱，並強調半年花費800萬根本是不存在的。
至於購買公務車爭議方面，俞大㵢表示，華府大部分國會議員、中央首長或企業領袖，都會搭乘較大型的休旅車，個人認為應符合當地情況，參加重要會議、接待國內首長時，也應有相似規格的禮賓車，「我中華民國政府官員、代表、首長為什麼不能跟這些人一樣，進出用這些車子呢？」因此仍會向國內爭取同類的休旅車。不過，俞大㵢也承認確實搭乘公務車賞櫻花，但是是在市區，也承認曾搭乘公務車外出採購。
俞大㵢表示，認同行政院以高規格處理此事，非常期待相關單位能清楚調查，把事情及帳戶攤開，「還我跟我太太一個清白」；至於該爆料是否會影響工作，他說，「這個去問台北吧」。