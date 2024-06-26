「俞大㵢事件」外交部起初想壓下？媒體人爆真相：林佳龍搞不定
駐美代表俞大㵢被媒體爆料，上任半年，光是官邸就花了800萬元，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，俞的妻子還把外交官當下人使喚，不過外交部第一時間出面擋下，引起熱議。對此，資深媒體人樊啟明還原事件爆發後政府回應時序，認為林佳龍雖身為外交部長，但卻搞不定外交系統，先試圖息事寧人。
政治中心／綜合報導
樊啟明在臉書發文，還原俞大㵢事件相關機關回應時序，首先是外交部一早的回應，稱虛心接受各界意見，檢討精進，針對相關爆料，外交部表示，根據駐美代表處的說法，俞大㵢換購或採購的用品，都已超過使用年限或損壞，所以配合館長職務宿舍公務宴客需求及整體搭配，進行採購，過程合乎規定，但因新冠肺炎疫情衝擊，美國物價飛漲，相關物品的價格也跟著調漲。外交部將虛心接受各界意見，並尊重國人的觀感與期待，持續檢討精進；至於俞抱怨蕭副總統一事，無事實根據，不予評論。
樊啟明續說，後來行政院長卓榮泰在立法院受訪時說了重話，他表示自己非常注意外館人員的管理，這件事會請外交部去了解事實，如果有任何的違法狀況要即時處理，盡速向社會大眾說明；總統府隨即也表達關切，指總統賴清德已請行政院及外交部了解實情，並依照相關規定處理。
樊啟明指出，到了中午，外交部跟林佳龍備詢時再回應，稱未同意俞大㵢換購新車。樊啟明表示，相較於外交部第一時間還想「掩飾太平」，府跟院同聲形同默認，這也反應林佳龍雖身為部長，但卻搞不定外交系統，先試圖息事寧人，賴清德、卓榮泰倒也沒慣著，嚴查定調，也才讓林佳龍有後續的表態。