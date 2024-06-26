政論節目被陸記者盯梢？主持人見AI圖秒揪疑點：懷疑真實性
根據《自由時報》報導指出，國內某電視台製播的政論節目，有大陸官媒駐台記者參與，被指控的電視台反駁，指消息毫無根據、純屬杜撰。對此，《TVBS》的當家主播、《新聞大白話》政論節目主持人「錢子」錢怡君25日直呼，「這個消息好驚悚，我立刻去查證」，不過她表示，一看到報導所配的圖，不禁懷疑此新聞的真實性，「是被餵養的嗎？還是誰指控的？」
政治中心／綜合報導
錢怡君25日主持政論節目《新聞大白話》時，表示看到《自由時報》的報導，讓大家有一點害怕、驚訝，質疑是真的嗎？「他說台灣的某個電視台、某個政論節目裡面，有中國大陸的媒體記者在棚內盯梢，不管是談話的腳本，都有新華社駐台記者趙博高度參與，而且還直接在攝影棚盯梢，確認是否達到國台辦的要求，發揮『以台制台』的效果」。
看到消息後，錢怡君直呼驚悚，自己立刻去查證，「怎麼會有這回事？到底是哪個電視台？哪個政論節目？」她也表示，自己認得趙博這位女士，是位女生，「但看到自由時報配的AI圖，是一位男生，所以是不是連媒體都不知道當事人是男是女？我能不能合理懷疑這一個新聞、報導的真實性，是被餵養的嗎？還是誰指控的？」