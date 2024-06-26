茶葉蛋大降價！萊爾富「13元→9元」 全家「寄茶葉蛋」10顆99元
雞蛋價格下跌，超商茶葉蛋宣布今（26）日起降價，每顆原價13元的茶葉單，單顆降價至9元，一次買10顆只要88元，相當於8.8元開吃；全家隨買跨店取10顆99元，平均單顆9.8元。《NOWnews》整理各大通路、四大超商茶葉蛋價格，天天最優惠價格爽吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
萊爾富宣布茶葉蛋限時降價，今（26）日起至7月23日限定，單顆茶葉蛋只要9元，原單顆售價13元，相當於現省4元，並且買越多越划算，茶葉蛋限時優惠10顆88元，換算下來單顆只要8.8元，等於平均單顆不到9元，萊爾富指定盒裝蛋的部分，6月26日起享單盒均一價85元，原單盒售價95元。
全家今（26）日隨買跨店取則有10顆99元優惠，相當於原價13元的茶葉蛋，只要9.9元開吃，存在APP內可分批領取，天天爽吃10元以上的茶葉蛋。
【超商、超市茶葉蛋售價、優惠比拚】
📍7-ELEVEN｜每顆10元：茶葉蛋長期維持每顆10元，以穩定價格滿足消費者需求。
📍全家｜每顆13元、特價9.9元：6月26日會員APP隨買跨店取，將推出茶葉蛋10入99元單日限定優惠，會員限購兩組，兌換期限至9月30日，數量有限，售完為止。
📍OKmart｜每顆13元、特價10元：從即日起至12月31日在OKmall雲端商域推出茶葉蛋優惠，茶葉蛋30顆團購價318元，平均1顆約10.6元；50顆500元，平均每顆10元。
📍萊爾富｜每顆13元、特價8.8元：今（26）日起至7月23日限定，單顆茶葉蛋只要9元，限時優惠10顆88元，換算下來單顆只要8.8元。
📍美廉社｜長期優惠一顆10元、兩顆18元。
📍全聯｜茶葉蛋長期優惠單顆9元。