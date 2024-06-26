台電擬取消學校優惠電價　鄭英耀：教育部協助補貼

台電虧損嚴重，傳出發函各個單位自行編列預算處理，不再優惠補貼。教育部長鄭英耀今（26）日表示，未來將會積極協調，責成部會協調能把差額放在年度預算編列，目前也在積極與主計總處協調，會把未來電價納入114年預算補貼，朝向好的方向修正。
記者林則澄／台北報導
教育部長今日受邀立法院教育及文化委員會第17次全體委員會議，會前接受媒體聯訪，談到台電不再優惠補貼學校、社福團體等機關電價，並且正式發函各個單位自行編列預算處理，他說根據《電業法》規定，台電需要供給公立學校低於平均、高於成本的電價，所以針對差額問題，行政院也有召開協調會，責成各個部會，要把差額放在年度的預算編列，「現在教育部也跟主計總處在討論年度的預算裡面，會把低於平均的電價納入，這是台電依法要做的，至於成本、電價之間的差額，我們教育部會把它穩住補貼，也請我們所有的學校放心，教育部將會依法支持各個學校的電力使用。」
另外鄭英耀指出，如何能讓能源使用有更有效能，促使學校努力朝向永續校園的方向前進，以及更有效能使用水電，這是需要共同面對的議題，重要的是學校裡面也要建立一個共識，就是怎樣能夠使用水、電更有效能，當然學校的一些科研運作則是能用則用，但是若不當用的時候就該節省，該關水電就要關，「我想有些生活的型態，或是使用水電的一個樣貌，確實是可以透過個人的使用習慣去做調整。」
鄭英耀提到，目前教育部將會依法來辦理，也在行政院的協調會指示各部會要在114年裡面，把這個情況考慮進去，朝向好的方向修正。