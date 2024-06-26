「超級夏天」來了！今明兩天最熱、紫外線達危險級 沒事別出門
今明兩天（6/26、6/27）將會是近期最炎熱的時段！只要一出門就能感受到極度悶熱的環境，且午後雷雨稍有趨緩，更加乾燥的環境也讓體感溫度往上飆升，包括大台北盆地、近山區、花東縱谷都有機會來到攝氏38度以上，紫外線預估也將達「危險級」，提醒民眾，非必要應避免在上午10時至下午3時外出。
記者張志浩／綜合報導
臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，受「太平洋高壓」軸線西伸增強影響，今明2天，台灣各地氣溫再攀高，是本週最熱的2天。白天東半部高溫可達攝氏32至35度，西半部更熱，高溫上探攝氏34至37度；局部近山區或河谷、大台北盆地更有可能達到攝氏37至38度左右的高溫，如果要外出活動，務必做好防曬，並多補充水分，慎防熱傷害。
中央氣象署則發布「高溫資訊」示警，今日白天屏東縣為「紅色燈號」，有「連續出現攝氏38度」極端高溫的機率；高雄市為「橙色燈號」，有「攝氏38度」極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市為「橙色燈號」，有「連續出現攝氏36度高溫」的機率；桃園市、嘉義市為「黃色燈號」。
至於午後雷雨的情況，氣象署預報員林定宜說明，今天由於太平洋高壓勢力較強，台灣環境較為穩定，因此各地普遍為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有不定時降雨，午後雷雨範圍則是在台南以北、各地山區，不過平地降雨較前幾天略有趨緩，大雨主要集中在中部以北山區。