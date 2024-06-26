台灣附近有「熱帶擾動」！專家曝「颱風生成機率」 揭對台影響
台灣氣溫不斷攀升，也意味著暑假的颱風季即將到來，今年1月至6月，西北太平洋僅2個颱風生成，而今（26）日氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，菲律賓東南方有「熱帶擾動98W」發展中，不過當地環境對於它的發展並不有利，生成颱風的可能性較低，預期未來將快速往西北移動，對台灣的直接影響不大。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前在菲律賓東南方低緯度海域，有熱帶擾動正在發展，未來路徑在太平洋高壓強勢的導引下，會往西北快速移動，預估明（27）日穿越菲律賓、週五至週六（6/28至6/29）沿著高壓邊緣北上。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步分析，熱帶擾動98W所處環境較差，且受到移動快速、通過陸地等限制，雲系、結構整合相當不容易，雖然有稍微增強的空間，但幅度相當有限，「明後兩天有機會挑戰熱帶性低氣壓，但要成為颱風很拚」，熱帶擾動98W抵達南海後可能接近消散，對台灣直接的威脅「低」，主要影響是「殘留雲系有機會在週末期間，為中南部帶來些許雨水。」
針對颱風季狀況，中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，熱帶太平洋東部海溫持續下降，「反聖嬰現象」有發展趨勢，而今年則是「聖嬰轉反聖嬰」的情況，其特徵是東亞環流與氣候值相比，容易有「反氣旋環流」，代表高壓強盛，對颱風的生成較為不利，今年預估西北太平洋會生成19.6個颱風，其中有2至4個颱風會鄰近台灣發展。