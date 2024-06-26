當選過關、落選被關？美國首場大選辯論倒數 川普有無豁免權受矚
2024年美國總統大選首場候選人辯論，當地時間27日晚上9點（台灣時間28日上午9點）即將登場，由於美國最高法院預計本週將針對川普是否在擔任前總統期間、全面享有豁免權一事做出裁決，且時間點可能就是辯論當天，屆時大法官們的任何決定，或都將牽動支持者情緒，影響關鍵中間選民動向。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，2021年1月6日的國會山莊暴動事件，川普被控涉嫌改變選舉結果等各項刑事控訴，聯邦上訴法院2月裁決，駁回他提出擔任總統期間、涉嫌犯罪享有不被起訴的豁免權主張，川普改由向聯邦最高法院上訴，預計本週將宣布裁決結果。
雖然川普官司纏身，面臨的指控遠不只國會山莊暴動一起，但刑事案件中，直接攸關參選資格的，恐怕就屬國會山莊暴動事件裡，意圖推翻選舉結果的指控。
分析認為，若最高法院判決川普享有全部總統豁免權，又或是延至選後再進行審理，都會被川普陣營視為遲來的正義，但也會因此導致民主黨不滿、加強抨擊聯邦最高法院，質疑目前的大法官裡，有3位本來就是川普在任內「違背常規」任命的。
然而，若川普的全面豁免主張被駁回，相關案件預料將重新開庭，可能導致他直到投票日前，都得經常去法院報到。
目前美國最高法院的大法官以保守派佔多數，除了川普豁免權一案，屆時還將針對墮胎權、槍枝管制等敏感議題做出裁決。