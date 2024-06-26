Energy張書偉賣婚前房「17年漲760萬」！婚後與謝京穎在龜山租屋
台灣天團Energy成員張書偉跟老婆謝京穎在6月剛舉辦完婚禮，婚禮包含贊助總共花了將近300萬，讓不少網友看了都讚嘆不已。張書偉近日被爆出他在年初以1180萬賣掉在深坑買了17年的房子，賺進價差760萬，因為這筆錢屬於婚前資產，讓他賺進了千萬私房錢。而張書偉與謝京穎則是在交往時就一起在龜山租房同居試婚，謝京穎甚至曾透露：「目前住的房子條件不錯，我們也很想把這間房買下來，但還得努力存買房基金。」
記者洪生儒／綜合報導
根據《CTWANT》報導，張書偉2007年在深坑以420萬買下28坪的房子，不過跟謝京穎交往後，因為都在林口民視拍戲，加上兩人以結婚為前提交往，便決定一起搬去龜山租屋同居，並將各自的房子租出去，不過張書偉已經在今年初以1180萬賣出在深坑買了17年的房子，房價增值了近三倍，每坪單價達41萬，替該社區創下了新高價。
張書偉過去也曾透露過自己在深坑買房的心路歷程，他當時剛從歌手轉當演員，長輩建議他買房投資自己，他算了一下買房之後每個月要繳房貸2萬1千元，跟他原本在台北市租屋的租金差不多，於是他決定不再幫房東繳房貸，在看房當天就果斷成交，雖然深坑有點距離，但他認為開車很方便，環境清幽很適合居住，他後來也住得很開心。
不過，張書偉在幾年前到林口民視拍戲後，每天從深坑通勤就真的有段距離，加上跟謝京穎交往，兩人便決定乾脆一起在龜山租房子同居試婚，而在去年底登記結婚後，他便賣掉深坑的房子。此外，謝京穎也曾透露過，目前在龜山租的30坪房子是三房兩廳的，CP值很高，兩人也很想把這間買下來，不過目前還得努力存買房基金。