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冷氣遙控器「公認最強按鈕」曝光！內行開機全按它：每天省電賺翻

▲現在冷氣除了要裝變頻的之外，其功能也要熟知才能吹得涼爽又省電才行！（圖／記者徐銘穗攝）
▲現在冷氣除了要裝變頻的之外，其功能也要熟知才能吹得涼爽又省電才行！（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

夏天吹冷氣必按「省電神按鈕」！相信最近應該多數都感覺到夏天已經正式來臨，每到中午時段，氣溫都飆到36度以上，甚至有些地區都出現38度高溫，讓許多家戶冷氣已經都開啟運轉。然而現在冷氣除了要裝變頻的之外，其功能也要熟知才能吹得涼爽又省電才行！就有網友討論「冷氣舒眠模式有沒有人開過？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「最近天氣真的熱到非常誇張....雖然家裡是變頻冷氣，但也不敢開太兇，想問大家睡覺的時候冷氣都是開幾度？有些人推薦開舒眠模式還不錯，但又很怕會熱醒，有沒有平常睡覺會開舒眠模式的？」

▲變頻冷氣品牌近幾年發展快速，且有許多新秀崛起，不過日本大金空調冷氣，老字號地位仍然不受影響。（圖/記者張勵德攝）
▲變頻冷氣當道，其幾乎所有機型都有的「舒眠功能」你曾經使用過嗎？（圖/記者張勵德攝）
貼文曝光後，就有不少網友紛紛回應「舒眠模式覺得是冷氣最讚功能，非常適合晚上才回家的上班族，很省電」、「我都是舒眠模式喔，睡前26度，醒來28度也剛剛好」、「晚上睡覺體溫也會下降，舒眠模式正剛好，省電又舒適」、「我舒眠模式吹好幾年囉，夏天每個月電費都幾百塊而已」、「舒眠模式真的超推，怕被熱醒的，就是設定26度，起床28度剛好。」

冷氣「舒眠模式」省電一流！睡覺前按下每晚省錢賺到

然而很多人買冷氣這麼多年，都沒有按過冷氣遙控器上的「舒眠模式」。所謂的「舒眠模式」就是因為人體在熟睡的時候，因為身體活動量減少、代謝量下降，所以人體溫度也會跟著降低，因此冷氣的溫度並不需要跟我們醒著時一樣的溫度，「舒眠模式」就是符合這個情況，在人進入熟睡階段時，自動將冷氣逐漸提高溫度。

以多數人家中的冷氣品牌來說，一般的舒眠功能是「冷氣每小時會自動將溫度提高0.5度至1度，而最高的上限為2度」，也就是說，如果睡前吹的是26度，醒來之後就會是28度的狀態，如果有搭配電風扇的話，其實冷氣28度在早上時段的溫度，也還是非常舒適的哦！

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲市面上冷氣幾乎都有「舒眠模式」，可以在民眾睡覺時自動調節溫度，達到節電又舒適的效果。（圖/記者張嘉哲攝）
台電大推的「舒眠模式」！每晚節電12%積少成多

事實上，過去台電粉絲團就大推過冷氣的「舒眠模式」功能，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，而冷氣的舒眠功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度；而冷氣在每上升一度時，就能節省6％的電，不僅能整晚好眠，每晚省下12%的電量，長期累積下來也能省下不少電費的哦！

而《NOWnews》記者日前也實測連續兩晚打開冷氣「舒眠模式」功能，以入睡前26度並開啟「舒眠模式」，再搭配風扇循環，完全是一覺到天亮沒問題，早上起來也不會覺得房間悶熱，如果習慣冷氣吹整晚的民眾，這個省電撇步一定要學起來，以免夏天冷氣吹太高興，看到電費帳單卻笑不出來啦！

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▲台電幾乎每年都會宣導冷氣「舒眠模式」的重要性！不僅能讓睡眠更為舒適，每晚都能節省12%的電，是相當實用的冷氣功能。（圖/台電粉絲團）

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