冷氣遙控器「公認最強按鈕」曝光！內行開機全按它：每天省電賺翻

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貼文曝光後，就有不少網友紛紛回應「舒眠模式覺得是冷氣最讚功能，非常適合晚上才回家的上班族，很省電」、「我都是舒眠模式喔，睡前26度，醒來28度也剛剛好」、「晚上睡覺體溫也會下降，舒眠模式正剛好，省電又舒適」、「我舒眠模式吹好幾年囉，夏天每個月電費都幾百塊而已」、「舒眠模式真的超推，怕被熱醒的，就是設定26度，起床28度剛好。」
冷氣「舒眠模式」省電一流！睡覺前按下每晚省錢賺到
然而很多人買冷氣這麼多年，都沒有按過冷氣遙控器上的「舒眠模式」。所謂的「舒眠模式」就是因為人體在熟睡的時候，因為身體活動量減少、代謝量下降，所以人體溫度也會跟著降低，因此冷氣的溫度並不需要跟我們醒著時一樣的溫度，「舒眠模式」就是符合這個情況，在人進入熟睡階段時，自動將冷氣逐漸提高溫度。
以多數人家中的冷氣品牌來說，一般的舒眠功能是「冷氣每小時會自動將溫度提高0.5度至1度，而最高的上限為2度」，也就是說，如果睡前吹的是26度，醒來之後就會是28度的狀態，如果有搭配電風扇的話，其實冷氣28度在早上時段的溫度，也還是非常舒適的哦！
台電大推的「舒眠模式」！每晚節電12%積少成多
事實上，過去台電粉絲團就大推過冷氣的「舒眠模式」功能，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，而冷氣的舒眠功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度；而冷氣在每上升一度時，就能節省6％的電，不僅能整晚好眠，每晚省下12%的電量，長期累積下來也能省下不少電費的哦！
而《NOWnews》記者日前也實測連續兩晚打開冷氣「舒眠模式」功能，以入睡前26度並開啟「舒眠模式」，再搭配風扇循環，完全是一覺到天亮沒問題，早上起來也不會覺得房間悶熱，如果習慣冷氣吹整晚的民眾，這個省電撇步一定要學起來，以免夏天冷氣吹太高興，看到電費帳單卻笑不出來啦！