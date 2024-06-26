台股早盤強勢重回23000點 權值股點火！貨櫃航運卻軟腳臉綠
美股四大指數昨（25）日普遍收高，輝達重振旗鼓大漲逾6%，台積電ADR也漲2%，激勵台股今（26）日表現，早盤重回23000點，最高漲近200點，來到23074點。權值股台積電、聯發科齊點火，華碩、群創、大立光、世界先進、廣達漲1到2%，但貨櫃航運卻逆勢走跌，一片綠油油。
記者許家禎／台北報導
輝達引領科技股回彈，美股四大指數昨日多數收高，道瓊指數下跌299.05點或0.76%，收39112.16點；那斯達克指數上漲220.84點或1.26%，收17717.65點，終止連三跌的走勢；標普500指數上漲21.43點或0.39%，收5469.3點；費半指數上漲96.14點或1.79%，收5467.66點。
受到美股激勵，台股今日以22938點開出，隨後重回23000點，最高漲近200點，來到23074點。權值王台積電成點火助攻要臣，早盤漲15元，來到960元，漲幅1%以上。聯發科攻勢猛烈，早盤漲3%以上，來到1430元。另外，華碩、南亞科、群創漲1%以上，大立光、世界先進、日月光、元太、廣達漲2%。
整體而言，台積電概念股如弘塑、中砂、翔名大漲6到7%。汽車零組件也表現不俗，吉茂漲9%以上，時碩、艾姆勒漲4到5%。另外，散熱不俗，雙鴻、尼得科超眾、健策、奇鋐漲2到4%。大盤強勢，但仍有逆勢走跌的，如散裝航運中櫃、正德、慧洋跌1%左右，其他四維航、新興、中航跌幅也有0.5%以上。貨櫃的長榮跌0.4%，陽明與萬海跌1%。