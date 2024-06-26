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「酷熱天氣」一路燒到7月上旬！未來5天少雨　專家：颱風長不出來

▲氣象粉專提醒，酷熱、陽光強烈、午後雷雨在太平洋高壓強盛的情況下，至少會延續到7月上旬。（圖／記者張志浩攝）
▲氣象粉專提醒，酷熱、陽光強烈、午後雷雨在太平洋高壓強盛的情況下，至少會延續到7月上旬。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

高溫又乾燥的悶熱環境至少會延續到7月上旬，氣象粉專提醒，酷熱、陽光強烈、午後雷雨的天氣型態短期沒有太大改變，甚至「看不到颱風形成的訊號」，提醒民眾務必做好防曬、多補充水分，嚴防熱傷害發生。

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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從未來5天的預估雨區分布可以看出，包括西北太平洋、日本琉球、台灣、中國華南的顏色淡薄，表示這些地區都屬於「少雨甚至無雨」的地方，同時意謂著「太平洋高壓」勢力的籠罩範圍。

▲太平洋高壓強盛，未來5天西北太平洋、日本琉球、台灣、中國華南都屬於「少雨甚至無雨」的範圍。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲太平洋高壓強盛，未來5天西北太平洋、日本琉球、台灣、中國華南都屬於「少雨甚至無雨」的範圍。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
根據模式資料顯示，強盛的太平洋高壓短期內不會有過多變化和減弱，酷熱、陽光強烈、午後雷雨的天氣型態，還會持續下去，甚至到7月上旬，在此前看不到颱風形成的訊號；氣象署預報中心主任陳怡良則提及，目前熱帶太平洋東部海溫持續下降，「反聖嬰現象」有發展趨勢，而今年則是「聖嬰轉反聖嬰」的情況，其特徵是東亞環流與氣候值相比，容易有「反氣旋環流」，代表高壓強盛，對颱風的生成較為不利。

陳怡良也補充，下半年的6月至12月，西北太平洋約會有21至25個颱風生成，鄰近台灣颱風個數平均約為3至5個，今年預估則是生成19.6個，其中有2至4個颱風會鄰近台灣發展。「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，「這幾天如有前往日本九州、韓國濟州島遊玩，受當地梅雨鋒面影響，天氣相當不穩定，部分航班也可能受到影響。」

▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，午後雷雨雖然還是會發生，但雨區明顯縮小。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，午後雷雨雖然還是會發生，但雨區明顯縮小。（圖／中央氣象署提供）

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