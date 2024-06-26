33歲戶頭有6000萬！他靠6招存錢授「最強脫貧術」：收入不是重點

有感嗎？今年平均月薪4.7萬創新高 人力銀行揭高、低薪行業排名

▲今（26）日基本工資諮詢會即將登場，受到各界矚目。（圖／勞工局提供2020.12.21）
▲今（26）日基本工資諮詢會即將登場，受到各界矚目。（圖／勞工局提供2020.12.21）

記者許若茵／台北報導

前總統蔡英文就任8年期間，基本工資年年調漲，月薪由20008元調漲到27470元。今（26）日基本工資諮詢會即將登場，受到各界矚目。根據1111人力銀行調查顯示，有高達90.4%上班族不滿意目前的薪資待遇，創下調查6年以來新高，同時，調查也直指，全國上班族最期盼政府必須正視解決的三大痛點包括長期薪資停滯不漲79.2%、抑制國內過高的房價/房租74.1%以及不斷上升的物價/電價67.4%。

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1111人力銀行發言人曾仲葳說明，「最低工資法」規定，最低工資審議會由勞、資、政、學四方委員代表組成，納入參採指標包括消費者物價指數年增率(CPI)、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、家庭收支狀況等，藉由社會對話機制，共同擬定具有共識的最低工資調整方案，以避免勞資雙方隔空喊話無法交集。不過，面對即將召開的基本工資諮詢會，已有企業團體表態，擔心基本工資調漲後，勞健保跟著調升，導致勞動成本增加，中小企業負擔愈加吃重，恐引發另一波失業潮。

站在勞方的角度，上班族又是如何看待基本工資調漲呢？根據1111人力銀行調查指出，有82.7%上班族認同調高基本工資，認為有助於保障弱勢勞工及打工族，但同時卻也擔心引發負面效應，包括物價調漲生活成本墊高72.9%、人事成本增加而排擠加薪機會51.3%以及企業逾缺不補造成工作量增加44.6%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，主計總處大幅上修今年經濟成長率為3.94%，創下近3年最佳，估計國發會5月景氣燈號將再亮出今年第二顆紅黃燈，整體經濟表現看好，不過CPI預測值為2.07%，連續3年超過2%的通膨警戒線，景氣看似升溫中，但實際情況卻不如表面看起來那麼樂觀。曾仲葳指出，受到進出口值、台股走勢以及近期市場表現，經濟成長的果實多半集中在科技業和金融業，而任職於其他產業的上班族，卻未享受到經濟成長帶來的好處，反而因為基本工資調漲造成通膨效應緊縮荷包了。

根據1111人力銀行「理財現況調查」指出，上班族自評經濟狀況，認為壓力很大勉強打平38.5%、入不敷出12.5%、身有負債18.3%；僅有26.9%感到生活有餘裕以及3.8%財富自由，說明物價節節攀升，多數上班族要維持生活品質已屬不易，對於入不敷出以及必須還債的人來說壓力更大了。

曾仲葳表示，肯定政府調漲基本工資照顧基層勞工的用心，但是對於更多「領著略高於基本工資但又薪水上不去」的小資族而言，眼前的困境是來自於薪資停滯及通貨膨脹的雙面夾殺，因此，期盼新政府大破大立，立法規範獲利企業必須提撥年度盈餘的一定比例，用來幫員工加薪，透過民間由下而上的氛圍，讓「薪資逐年調升」成為幸福企業的營運指標，才能逐漸走出國內薪資長期停滯的窘境。
 

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