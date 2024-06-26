有感嗎？今年平均月薪4.7萬創新高 人力銀行揭高、低薪行業排名

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站在勞方的角度，上班族又是如何看待基本工資調漲呢？根據1111人力銀行調查指出，有82.7%上班族認同調高基本工資，認為有助於保障弱勢勞工及打工族，但同時卻也擔心引發負面效應，包括物價調漲生活成本墊高72.9%、人事成本增加而排擠加薪機會51.3%以及企業逾缺不補造成工作量增加44.6%。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，主計總處大幅上修今年經濟成長率為3.94%，創下近3年最佳，估計國發會5月景氣燈號將再亮出今年第二顆紅黃燈，整體經濟表現看好，不過CPI預測值為2.07%，連續3年超過2%的通膨警戒線，景氣看似升溫中，但實際情況卻不如表面看起來那麼樂觀。曾仲葳指出，受到進出口值、台股走勢以及近期市場表現，經濟成長的果實多半集中在科技業和金融業，而任職於其他產業的上班族，卻未享受到經濟成長帶來的好處，反而因為基本工資調漲造成通膨效應緊縮荷包了。
根據1111人力銀行「理財現況調查」指出，上班族自評經濟狀況，認為壓力很大勉強打平38.5%、入不敷出12.5%、身有負債18.3%；僅有26.9%感到生活有餘裕以及3.8%財富自由，說明物價節節攀升，多數上班族要維持生活品質已屬不易，對於入不敷出以及必須還債的人來說壓力更大了。
曾仲葳表示，肯定政府調漲基本工資照顧基層勞工的用心，但是對於更多「領著略高於基本工資但又薪水上不去」的小資族而言，眼前的困境是來自於薪資停滯及通貨膨脹的雙面夾殺，因此，期盼新政府大破大立，立法規範獲利企業必須提撥年度盈餘的一定比例，用來幫員工加薪，透過民間由下而上的氛圍，讓「薪資逐年調升」成為幸福企業的營運指標，才能逐漸走出國內薪資長期停滯的窘境。