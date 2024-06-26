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統一獅封王12大優惠！7-11咖啡買一送一　必勝客「6吋披薩10元」

▲統一獅奪中職上半季冠軍，12家封王優惠、打折好康出爐，7-11咖啡買一送一，必勝客加10元送6吋披薩。（圖／記者陳云茹攝）
▲統一獅奪中職上半季冠軍，12家封王優惠、打折好康出爐，7-11咖啡買一送一，必勝客加10元送6吋披薩。（圖／記者陳云茹攝）

記者黃韻文／綜合報導

慶祝統一獅拿下中職35年上半季冠軍，最受期待的封王優惠、打折活動開跑，7-11明（27）日起祭出精品咖啡買一送一，必勝客則是外帶限定組合加10元送「送6吋夏威夷披薩」，《NOWnews》整理統一獅12大封王優惠一文掌握。

🟡7-ELEVEN（6月27日至6月30日）
◾大杯精品美式買1送1
◾大杯精品拿鐵買2送1
◾熊津紅蔘飲系列買1送1
◾MILK BAOBAB沐浴乳1000ml買1送1
◾韓國Sweetory可可球系列買1送1
◾韓國Sweetory彩虹口香糖買1送1
◾韓國熊津青梅飲買1送1
◾韓國X5花生巧克力風味捲心酥買1送1

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▲2024統一7-ELEVEn獅隊奪得第17座季冠軍，精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11門市祭出精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
🟡必勝客（6月27日至7月17日）
◾優惠代碼「14154」：外帶限定組合加10元送6吋夏威夷披薩

◾優惠代碼「14155」：外送／外帶封王饗宴組499元（含410元以下口味鬆厚小比薩2個＋麻糬QQ球4顆＋厚醬燒烤腿排4塊或黃金和風鱈魚塊10塊或黃金雞軟骨1份＋1.25L可樂1瓶）

◾優惠代碼「14156」：外送／外帶封王派對餐666元（任選620元以下大厚比薩3個，加送1.25L可樂1瓶或1.25L氣泡水1瓶）

▲必勝客發動封王優惠。（圖／業者提供）
▲必勝客發動封王優惠。（圖／業者提供）
​🟡COLD STONE（6月27日至6月29日）
◾大杯冰淇淋買1送1，以低價者為贈送品項，脆餅、桶裝除外。

🟡兆豐銀行（6月26日至7月2日）
持統一獅聯名卡綁定icash Pay，到全台7-11門市單筆消費滿177元，享OPEN POINT點數7%回饋。

🟡輝葉按摩椅（即日起至6月28日）
指定商品3.2折起，官網消費滿1萬2345元送親筆簽名球1顆。

🟡焼肉ショジョYakiniku SHOJO（6月27日至6月29日）
穿統一獅官方球衣、T恤，或出示2024年台南主場內外野有價票券票根，到全台各分店用餐，當桌送店家精選和牛1份。

▲穿統一獅官方球衣、T恤，用餐送店家精選和牛1份。（圖／翻攝自焼肉ショジョYakiniku SHOJO官網）
▲穿統一獅官方球衣、T恤，用餐送店家精選和牛1份。（圖／翻攝自焼肉ショジョYakiniku SHOJO官網）
🟡台灣番薯丸（6月27日至6月29日）
到指定門市消費，小包地瓜球買一送一。

🟡 大魯閣（即日起至7月15日）
大魯閣APP輸入優惠碼「ALWAYS666」，享電子體驗券免費送。

🟡愛爾麗診所（6月26日至7月31日）
◾粉餅雷射1+1=1999
◾原廠玻尿酸1+1=9999

🟡好立善（即日起至6月28日）
◾官方線上商城全面6折，加送7-11購物金。

◾7-ELEVEN i預購、康是美、博客來、PChome、Yahoo、東森購物全館7折起。

◾全家便利超商享發泡錠8折，加送天然水。

🟡美津濃（6月28日至6月30日）
momo購物網美津濃品牌旗艦館消費滿1000元打9折。

🟡21風味館（6月27日至7月3日）
到全台門市消費，買香草烤半雞，加送大份黃金脆薯。

▲21風味館至7月29日前，另有「21熟客券」優惠活動。（圖／翻攝自21風味館粉專）
▲21風味館至7月29日前，另有「21熟客券」優惠活動。（圖／翻攝自21風味館粉專）

統一獅封王優惠來了！7-11咖啡買一送一　紅蔘飲、沐浴乳也買1送1

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