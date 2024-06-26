《墨雨雲間》王星越「蕭蘅叼玉珮」這幕封神！吳瑾言曝心動3場面
陸復仇爽劇《墨雨雲間》掀起追劇潮，吳謹言再度翻紅，搭檔小11歲王星越無違和，他也頻頻登上熱搜，人氣一路飆升。劇中飾演「肅國公」蕭蘅的他，在劇情後段奉命出征，有一幕「蕭蘅叼狸貓玉珮」殺敵畫面，成為不少人心中封神場面，吳謹言受訪時也透露，這也是讓她心動的3大場面之一。
記者林奕如／綜合報導
吳謹言飾演被老公活埋後爬出來的薛芳菲，決定報仇血恨，頂替恩人姜梨（楊超越 飾）的身分，成為中書令之女，她入局成為「肅國公」蕭蘅（王星越 飾）的棋子，但最後兩人漸生情愫，勢均力敵的兩人有極致的拉扯感，被觀眾讚性張力十足。
只不過結局安排「肅國公」蕭蘅上陣殺敵，他做好赴死準備，怕敵人割頭讓他和薛芳菲分開，於是把她送的貼身狸貓玉珮叼在嘴裡，這一幕帥到爆炸，他也把微博頭像換上這一幕的Q版漫畫，足見喜愛程度。
吳謹言受訪時也坦言，很驚訝「蕭蘅叼玉珮」場面會紅成這樣，也是自己最心動的3大場面之一，另外2場心動的場面，分別是咬虎口與互換裡衣。其實她和王星越兩人是同門師姐弟，之前有見過面，但沒想過會合作，因為年齡相差11歲，這次合作被網友封為「菲常蕭張」CP，她覺得是「命運總算是讓我們相遇了」。