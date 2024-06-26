26歲饒舌歌手生日變忌日！才剛開趴狂歡 飯店外遭埋伏掃射成蜂窩
本名查爾斯‧瓊斯（Charles Jones）的美國饒舌歌手弗里歐（Julio Foolio），才剛剛歡慶26歲生日，不料卻遭到埋伏在飯店外停車場的凶嫌開槍斃命。據悉，本身充滿爭議的弗里歐，曾在3年內2度遭遇槍擊事件，而且警方都沒有逮捕到任何人。弗里歐的女友瑪尼（Blanco Mani）悲痛表示：「你們從我身邊奪走了男友，我恨你們所有人！」
記者黃雅琪／綜合報導
綜合外媒報導，弗里歐的律師福索（Lewis Fuso）表示，6月23日弗里歐與友人原本在一間Airbnb舉辦生日派對，但因為人數過多、不符合規定，因而轉往假日飯店（Holiday Inn）投宿，想不到車子開到停車場準備入住時，就遭到凶嫌開槍掃射，車輛被射成蜂窩，弗里歐當場死亡，其餘3人送醫急救無大礙。
警方表示，調閱飯店的監視器畫面之後，目前尚未逮捕相關嫌疑犯。根據《第一海岸新聞》報導，弗里歐本身就是當地幫派成員，而且與另一幫派處於爭鬥狀態；2018年，弗里歐的表哥與另外3名友人，在一場慶生派對上遭槍擊身亡、2021年，弗里歐的錄音室也曾遇過開槍案件，只是當時沒有人員傷亡。