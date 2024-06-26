《墨雨雲間》王星越秘戀耍大牌女星！于正怒：一起玩就是戀愛？
22歲大陸男星王星越因演出復仇古裝劇《墨雨雲間》爆紅，他在劇中飾演正氣凜然的「肅國公」，和吳謹言飾演的「薛芳菲」一起回京復仇，粉絲大讚兩人CP感十足，近來卻有狗仔拍到他和演出《小敏家》走紅的向涵之交往，大陸狗仔劉大錘更爆出，王星越的正牌女友其實是以「耍大牌」聞名的周也，對此王星越的老闆于正跳出來澄清，無奈表示，「年輕人一起玩就是戀愛？」本有計畫讓他們兩個二搭，現在還不知道有沒有辦法成。
記者李欣容／台北報導
王星越首度搭檔吳謹言，CP感十足，戲外卻爆出和演出《小敏家》走紅的向涵之交往，狗仔更曝光兩人進出同一棟樓的畫面，由於王星越正在橫店拍攝新戲《定風波》，女主角就是向涵之，粉絲認為都是同劇組，進出同一棟樓很正常，《墨雨雲間》製作人于正，同時也是王星越的老闆也發文，「橫店的狗仔你們壞不壞？明明知道橫店的演員基本都住在南江一號，同一個劇組很多人都租同一棟樓，方便司機接送和交流工作，之前已經有同劇組的演員為了避嫌，不再來往，很影響拍戲現場的氛圍，這次又來？不害別人就掙不到錢是嗎？真的不罵你們都覺得對不起我這張嘴。」
隨後大陸狗仔劉大錘又爆料，王星越真正的女友其實是以臭臉以及沒禮貌出名的周也，周也有「小章子怡」之稱，和王星越曾合作《為有暗香來》疑似假戲真做，對此，于正再度發文，解釋兩人一直都是好朋友，「年輕人一起玩就是戀愛了？什麼年代了。」並透露本來規劃他們二搭，結果現在一鬧怕是要流局，「拜託各位行行好，怎麼罵我都行，孩子們起步不易，不要用謠言毀掉他們。」
周也6月初隨電影《雲邊有個小賣部》劇組出席「抖音電影奇遇夜」活動，在後台碰到央視記者親切呼喚她的名字，她視若無睹全程擺臭臉，還將臉朝向牆壁不理，事後該記者PO出影片公審她，事後周也公司澄清「當時沒有拍攝標誌，也不是正常的拍攝空間，完全不知道拍攝的人是誰。」不過央視記者也不是好惹的，火速PO出一段工作人員手機上都有頻道LOGO的影片，上面還寫著「官方拍攝」，直接打臉周也。