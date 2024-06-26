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2024最佳航空公司！國泰全球第5：奪最佳經濟艙　台灣4大航空排名

▲被喻為「航空界奧斯卡」Skytrax公布2024《全球航空公司大獎World Airline Awards》，國泰航空排名全球第5，同獲「全球最佳經濟艙」；揭曉台灣4大航空排名。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲被喻為「航空界奧斯卡」Skytrax公布2024《全球航空公司大獎World Airline Awards》，國泰航空排名全球第5，同獲「全球最佳經濟艙」；揭曉台灣4大航空排名。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者蕭涵云/綜合報導

被喻為「航空界奧斯卡」的Skytrax航空服務調查機構，公布2024《全球航空公司大獎World Airline Awards》，國泰航空於「全球最佳航空公司」排名中奪下全球第5名，還同時榮獲「全球最佳經濟艙」及「全球最清潔航空公司」；一同為大家揭曉台灣4大航空排名。

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國泰航空於2024年Skytrax《全球航空公司大獎World Airline Awards》中，在「全球最佳航空公司」排名躍升三名奪下全球第5，同時榮獲「全球最佳經濟艙」及「全球最清潔航空公司」。此前，國泰航空也在「Airlines Ratings」航空公司評論網站，上月公布的《全球最佳航空公司》排名榮獲第三，相較於去年開氣躍升六名。

國泰集團行政總裁林紹波表示：「國泰航空於備受業界推崇的獎項排名Skytrax和Airline Ratings中，分別從去年的前十名躍升至今年的前五名，我們感到非常鼓舞」，認為是「彰顯了我們不論在空中或地上的服務，均有顯著的躍進。」

▲國泰顧客及商務總裁劉凱詩，代表國泰航空在Skytrax《全球航空公司大獎》中領獎。（圖／國泰航空提供）
▲國泰顧客及商務總裁劉凱詩，代表國泰航空在Skytrax《全球航空公司大獎》中領獎。（圖／國泰航空提供）
林紹波更透露，國泰航空在未來三年將會陸續推出全新機艙產品，包括於今年稍後率先於波音777-300ER客機登場的全新爾雅商務客艙、全新特選經濟客艙及煥然一新的經濟客艙；2025年更將迎來第一架波音777-9客機加入機隊，提供領先全球的全新頭等客艙體驗；2026年則在A330客機上推出全新平臥式商務客艙座椅設計。國泰航空並持續優化貴賓室、餐飲、機上娛樂、數碼體驗等服務，還即將為商務客艙及鑽石卡會員提供「免費機上無線網絡」服務。

▲國泰航空同時榮獲「全球最佳經濟艙」及「全球最清潔航空公司」。（圖／國泰航空提供）
▲國泰航空同時榮獲「全球最佳經濟艙」及「全球最清潔航空公司」。（圖／國泰航空提供）
根據《CNN》報導，該排名根據100個國家約350間航空公司，共2100多萬名旅客投票統計結果。Skytrax 2024《全球航空公司大獎World Airline Awards》中的「全球最佳航空公司」前五名排行榜：
第1名、卡達航空（Qatar Airways）
第2名、新加坡航空（Singapore Airlines）
第3名、阿聯酋航空（Emirates）
第4名、全日空（ANA, All Nippon Airways）
第5名、國泰航空（Cathay Pacific）

為大家一同揭曉台灣其他上榜的國籍航空排名，長榮航空排名第8、較去年上升一位，同時榮獲「最佳豪華經濟艙機上餐飲」；星宇航空排名第35、躍升四名，還獲「全球最進步航空公司」第二位；而中華航空排名第44，下滑3名。

▲長榮航空4月12日起，提供每日一班高雄-香港飛航服務。（圖／長榮航空提供）
▲台灣長榮航空於「全球最佳航空公司」排名第8。（圖／長榮航空提供）

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