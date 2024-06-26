寶傑你怎麼看？他控關鍵時刻2度造謠攻擊「熟悉語氣罵我很魔幻」
民進黨立委沈伯洋今（26）日指控，政論節目「關鍵時刻」已經2次造謠攻擊他，並直呼「我算是看關鍵時刻長大的，看到主持人寶傑這幾個禮拜，用我從小熟悉的口氣罵我，感覺實在是很魔幻」。
記者陳佩君／台北報導
沈伯洋在臉書指出，關鍵時刻最近已經2次造謠攻擊他，第一次是說他要監控中配，事實上他根本沒講，再來就是他說2個多月前就知道有中國官媒監控台灣政論一事，「為什麼不抓人？」但2個月前他聽到該風聲第一個反應是，「沒證據就不值得一提」。
「看起來關鍵時刻就是打定主意要攻擊和造謠！」沈伯洋直呼，他算是看關鍵時刻長大的，看到寶傑這幾個禮拜用我從小熟悉的口氣罵他，感覺實在是很魔幻。
沈伯洋質疑，原來提出高風險的立法委員赴中要報備，及提出中國伸手的擔憂，可以引起那麼大的反彈？更不要說他在記者會中特別強調，「真正應該擔憂的是用代理人的狀況，而不是新聞寫的這種直接干預」、「在沒有證據是哪家之前，不應該看到哪家媒體就開槍」、「重點在源頭的控管，陸委會和文化部的查緝量能提升才有意義」。
沈伯洋感慨，被節目說成都在亂搞認知作戰、說他是第五縱隊，「我真心覺得直接抹我是CIA還比較乾脆一些」。