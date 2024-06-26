《墨雨雲間》陳喬恩演技炸裂沒被宣傳？幕後真相曝光：輾壓吳謹言
由吳謹言、王星越主演的陸劇《墨雨雲間》收視開紅盤，引發超高討論度，捧紅兩位主演。女星陳喬恩飾演惡毒繼母，她在劇中演技炸裂，廣受好評，有觀眾發現該劇並沒有大肆宣傳陳喬恩，對此網友解讀為，「怕她碾壓了吳謹言的演技，讓觀眾們都以為她是女主角。」
記者薛羽彤／綜合報導
陳喬恩在劇中飾演吳謹言的後媽「季淑然」，飾演心機深重的惡毒繼母，也是她罕見詮釋反派角色。陳喬恩在劇中連對親生女兒都很嚴格教導，從她的台詞中「為了這麼點事情就跟我大呼小叫，我從小教你的穩重都拿去餵狗了，回去練琴！」配上犀利的眼神，完美詮釋了角色的凶狠與複雜，而目前劇情來到她的惡行被揭發，之後瘋癲的度過餘生。
陳喬恩出道超過20年，演藝重心轉往大陸後事業蒸蒸日上，有網友發現《墨雨雲間》並沒有大肆宣傳也是主演之一的陳喬恩，而觀眾看到她的演出後，也紛紛明白直呼「終於知道為什麼《墨雨雲間》當時沒有過多宣傳陳喬恩了，因為怕她碾壓了吳謹言的演技，讓觀眾們都以為她是女主角。」
事實上，陳喬恩過往都演楚楚可憐的女主角，這次難得接下反派角色，她表示因為自己從未演過一個從觀眾或自身視角完全反派的角色。她認為女演員到了一定年齡後，需要跳出舒適圈，勇於挑戰符合自己年齡階段的新角色，而這次「季淑然」的演出也確實廣受好評。