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全球最佳航空！國泰奪第5　ANA獲「最佳機場服務」

▲國泰航空榮獲「全球最佳經濟艙」。（圖／國泰航空提供）
▲國泰航空榮獲「全球最佳經濟艙」。（圖／國泰航空提供）

記者許若茵／台北報導

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX24日舉行頒獎典禮，國泰航空於「全球航空公司大獎」中於「全球最佳航空公司」排名躍升至全球第5，同時榮獲「全球最佳經濟艙」以及「全球最清潔航空公司」；ANA則第11度榮獲「全球最佳機場服務」及第9度榮獲「亞州最佳員工服務」。

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擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，24日舉行第25屆「全球航空公司大獎(WorldAirlineAwards)」頒獎典禮，長榮航空連續9年被評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第8名，並囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16項獎項。

國泰航空於2024年Skytrax《全球航空公司大獎》中於「全球最佳航空公司」排名躍升3名至全球第5，同時榮獲「全球最佳經濟艙」以及「全球最清潔航空公司」。日前，國泰航空在AirlinesRatings上月公布的全球最佳航空公司排名中榮獲第3，較去年躍升6位。

國泰集團行政總裁林紹波表示，「國泰航空於備受業界推崇的獎項排名Skytrax和AirlineRatings中，分別從去年的前10名躍升至今年的前5名，我們感到非常鼓舞。取得這些傲人的成績，彰顯了我們不論在空中或地上的服務，均有顯著的躍進，也是顧客對我們投下信心的一票。我們非常感謝顧客、同事以及大眾在過去一年來的支持及鼓勵。」

國泰航空透露，在未來3年將會陸續推出全新機艙產品，包括於今年稍後率先於波音777-300ER客機登場的全新爾雅商務客艙、全新特選經濟客艙及煥然一新的經濟客艙。

ANA在「2024全球航空公司獎」於「全球最佳機場服務」以及「亞州最佳員工服務」領域再次脫穎而出。ANA在2024年第11度(連續5次)榮獲「全球最佳機場服務」及第9度(連續4次)榮獲「亞州最佳員工服務」兩項殊榮。

星空聯盟在今年度SKYTRAX世界航空公司評比中則再次榮獲「全球最佳航空聯盟」大獎，而星空聯盟自營的巴黎戴高樂機場貴賓室在開幕的第一年就獲得「全球最佳航空公司聯盟貴賓室」，由星空聯盟執行長 Theo Panagiotoulias 在英國的費爾蒙溫莎公園舉行的頒獎典禮上代表領獎。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示：「我們很榮幸能夠再次獲得全球最佳航空聯盟的肯定，感謝全球數萬計的旅客認同星空聯盟所提供的流暢飛行體驗，這也激勵我們再精進，提供更優質的服務」。

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