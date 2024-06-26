重磅交易！籃網送走Mikal Bridges到尼克組維拉諾瓦大學校友會
NBA美國職籃布魯克林籃網隊今（26）日交易，將「鐵人」Mikal Bridges送往紐約尼克隊，換來老將射手Bojan Bogdanovic，加上大量的選秀權，根據美國媒體《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，尼克送出多達4張非保護的首輪籤 （2025、2027、2029、2031），加上一張受保護原本屬於公鹿的2025年首輪籤，還有1個2028年的非保護首輪互換權，與1張2026年二輪籤，還有Bogdanovic，才換到Mikal Bridges。Mikal Bridges也是著名的「鐵人」，生涯例行賽474場出賽全勤，季後賽也有39場出賽，效益很高。而尼克隊本季搶入東區決賽，可惜不敵冠軍塞爾提克，但全隊根本是「維拉諾瓦大學（Villanova University）」校友會，主將Jalen Brunson、Josh Hart、Donte Divincenzo，就連Mikal Bridges也是校友。
記者吳政紘/綜合報導
Mikal Bridges全勤 NBA模範生
Mikal Bridges在2018年選秀會上被費城76人選進後，卻馬上被交易到太陽，後續在Kevin Durant被交易到太陽隊，他被丟到籃網，生涯在例行賽474場出賽全勤，季後賽也有39場出賽，Mikal Bridges場均可以拿下19.6分、4.5籃板、3.6助攻，CP值很高。
而尼克隊本季搶入東區決賽，可惜不敵冠軍塞爾提克，但全隊根本是「維拉諾瓦大學（Villanova University）」校友會，主將Jalen Brunson、Josh Hart、Donte Divincenzo，就連Mikal Bridges也是校友。