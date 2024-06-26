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重磅交易！籃網送走Mikal Bridges到尼克組維拉諾瓦大學校友會

布魯克林籃網發動交易，將鐵人Mikal Bridges送往紐約尼克隊，換取Bojan Bogdanovic，加上大量的選秀籤，而尼克隊全隊根本是「維拉諾瓦大學（Villanova University）」校友會，主將Jalen Brunson、Josh Hart、Donte Divincenzo，就連Mikal Bridges也是校友。（圖／美聯社／達志影像）
布魯克林籃網發動交易，將鐵人Mikal Bridges送往紐約尼克隊，換取Bojan Bogdanovic，加上大量的選秀籤，而尼克隊全隊根本是「維拉諾瓦大學（Villanova University）」校友會，主將Jalen Brunson、Josh Hart、Donte Divincenzo，就連Mikal Bridges也是校友。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃布魯克林籃網隊今（26）日交易，將「鐵人」Mikal Bridges送往紐約尼克隊，換來老將射手Bojan Bogdanovic，加上大量的選秀權根據美國媒體《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，尼克送出多達4張非保護的首輪籤 （2025、2027、2029、2031），加上一張受保護原本屬於公鹿的2025年首輪籤，還有1個2028年的非保護首輪互換權，與1張2026年二輪籤，還有Bogdanovic，才換到Mikal Bridges。Mikal Bridges也是著名的「鐵人」，生涯例行賽474場出賽全勤，季後賽也有39場出賽，效益很高。而尼克隊本季搶入東區決賽，可惜不敵冠軍塞爾提克，但全隊根本是「維拉諾瓦大學（Villanova University）」校友會，主將Jalen Brunson、Josh Hart、Donte Divincenzo，就連Mikal Bridges也是校友。

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Mikal Bridges全勤　NBA模範生

Mikal Bridges在2018年選秀會上被費城76人選進後，卻馬上被交易到太陽，後續在Kevin Durant被交易到太陽隊，他被丟到籃網，生涯在例行賽474場出賽全勤，季後賽也有39場出賽，Mikal Bridges場均可以拿下19.6分、4.5籃板、3.6助攻，CP值很高。

而尼克隊本季搶入東區決賽，可惜不敵冠軍塞爾提克，但全隊根本是「維拉諾瓦大學（Villanova University）」校友會，主將Jalen Brunson、Josh Hart、Donte Divincenzo，就連Mikal Bridges也是校友。

▲Mikal Bridges過去在NCAA也是維拉諾瓦大學（Villanova University）畢業，還是當家控衛。（圖／美聯社／達志影像）
▲Mikal Bridges過去在NCAA也是維拉諾瓦大學（Villanova University）畢業，還是當家控衛。（圖／美聯社／達志影像）
▲Josh Hart（左）與尼克主控Jalen Brunson都是維拉諾瓦大學（Villanova University）畢業。（圖／美聯社／達志影像）
▲Josh Hart（左）與尼克主控Jalen Brunson都是維拉諾瓦大學（Villanova University）畢業。（圖／美聯社／達志影像）

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