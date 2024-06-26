民進黨團聲請釋憲7理由曝　柯建銘：《憲法》已進ICU、裝上葉克膜

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柯建銘說，要搶救憲政體制與民主法治，如今《憲法》已進入ICU加護病房、裝上葉克膜，另也一定緊急處分，因外溢效果摧毀國家憲政體制，涉及國家安全。
柯建銘也敬告國民黨，對於大法官攻擊詆毀與刪減預算，此舉簡直就是黑道，敢對抗民意與《憲法》，卻不敢對抗中國，民進黨團將徹底尊重大法官釋憲，期待撥雲見日。
吳思瑤也說明釋憲7大理由，第一，權利分立為《憲法》秩序的基礎，《憲法》並未建構國會優位之憲政體制；第二，立法程序有重大明顯瑕疵，應屬無效；第三，國情報告之規定，抵觸國家權力分立原則；第四，藐視國會罪相關規定，牴觸權力分立原則、法律明確性原則及比例原則；第五，人事同意權規定違反權力分立原則、比例原則、侵害被提名人之隱私權；第六， 調查權行使相關規定違反權力分立原則、違背正當法律程序原則；第七， 聽證程序相關規定違反權力分立原則、侵害人民訴訟權，與正當法律程序原則有違。
書記長莊瑞雄說，進步開會的國會是國人的期待，也是立法院該有的素養，此次國會擴權法案修法，在委員會、委員會協商與院長主持協商，沒有一條實質協商，修法過程有重大程序瑕疵，違背程序正當性原則，不用到大法官，國人也認為有重大瑕詞，更沒辦法通過大法官檢驗！