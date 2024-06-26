大谷翔平「超級核彈頭」！單季24轟出爐　差點忘記踩壘包搞烏龍

洋基「法官」Judge炸裂！本季29轟超級滿貫砲　跟大谷差5支全壘打

▲紐約洋基強打「法官」Aaron Judger敲出怪力全壘打，本季累積29轟，領先大聯盟全壘打紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基強打「法官」Aaron Judger敲出怪力全壘打，本季累積29轟，領先大聯盟全壘打紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟紐約洋基隊主砲「法官」Aaron Judge今（26）日在對戰紐約大都會隊比賽中，8局轟出本季第29轟，還是支滿貫砲，不過洋基隊先發投手賽揚強投Gerrit Cole迎來傷癒復出後第2場先發，卻繳出慘烈一役，主投4局就狂挨大都會4發全壘打失掉6分，終場洋基以7：9不敵大都會，Aaron Judge的全壘打也成為空響。Aaron Judge這發全壘打，擊球初速185公里，仰角41度，直轟中外野，他在6月9轟，30打點，打擊率3成81，有機會連續2個月奪單月MVP。

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法官手感也燙　跟大谷差5轟

Gerrit Cole一開賽就狀況連連，被敲二壘安打後又投保送，儘管成功製造雙殺，但接著又送出2次保送，並被Tyrone Taylor敲安失掉1分。2局上Gerrit Cole單局遭到Mark Vientos與Harrison Bader兩發全壘打，2局投完已丟3分。

不過Gerrit Cole的惡夢還沒完，4局下一開局又被Vientos敲出全壘打，Vientos單場雙響砲，2出局後他又挨Brandon Nimmo一發2分砲伺候。最終Cole4局被敲7安失6分，包含4發全壘打，這是他生涯單場挨第2多全壘打賽事，2022年他曾對上雙城隊，單場苦挨5轟是生涯最慘一役。

洋基打線5局上由強打者Juan Soto掃出一發右外野陽春砲，本季第19轟出爐，擊球初速109.9英哩，飛行距離423英呎。大都會6局下又灌進3分拉開比數。

7局上Judge挺身而出，敲出二壘安打追回1分，8局上洋基Austin Wells適時安打再下一城，之後Judge在2出局滿壘時上場，面對大都會後援投手Reed Garrett連續第3顆直球，他一棒扛出中外野形成滿貫砲，本季第29轟出爐，維持全壘打王本色。

Judge此役3打數2安打，一人包辦5分打點，賽後打擊率升到0.304，OPS攻擊指數1.128，不過洋基最終仍輸球吞下2連敗，近11戰吞下8敗，Cole賽後防禦率漲至9.00，苦吞本季首敗。此外，道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平目前單季24轟，跟Judge還有5轟差距。



▲紐約洋基「法官」Aaron Judge開轟，本季累積29轟，領先大聯盟全壘打紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基「法官」Aaron Judge開轟，本季累積29轟，領先大聯盟全壘打紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

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