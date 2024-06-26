股價再創新高！台達電市值踏上1兆元大關 台股首見6檔兆元大軍
臺灣證券交易所董事長林修銘在24日召開壯大台股市場價值記者會，首度對外宣布將朝3兆美元、全球市值前十大挑戰，台達電在昨（25）日股價率先表態上攻，以387元作收、市值站上1兆元，股價與市值同步創歷史新高。今（26）日也持續上攻，最高一度來到392.5元，再創歷史新天價。
記者陳郁柔／台北報導
在台達電市值攻占兆元之列後，台股兆元大軍增至六檔，是繼台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金之後的第6檔兆元股。台達電挾AI、蘋果及缺電等多重題材，產品搭上目前市場所有最夯的應用，市值一舉攻上1兆元。
目前六檔兆元大軍中，只有富邦金是非電子股，其餘五檔都是電子權值股，同時也是AI及蘋果APPLE「雙A」股。接下來有望挑戰市值兆元大關的就是中華電的9774億元。
台達電在AC與DC電源市場皆居領導地位，受惠AI伺服器熱潮，未來AI伺服器升級至Blackwell GPU有望進一步推升市占率。預期2023～2026年伺服器電源營收年複合成長率將達23%，營收貢獻將從2023年的16%提升到2025年的20%。市場預估台達電2024年被動元件營收成長將達32%。
此外，法人也點出台達電的伺服器液冷散熱產品在明年的營收貢獻程度也將顯著年增188.23%，且集團產品組合結構持續優化，加上先前認列的庫存跌價損失正在回沖，多具成長引擎同時發動之下，預期後續獲利成長幅度可望跟上營收成長幅度。