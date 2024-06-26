台灣「低調職業」月薪6萬！每天僅上班2小時　工作內容眾不敢應徵

綠茶+檸檬治新冠？ LINE最騙人「10大假訊息」　地震先開門也上榜

▲LINE訊息查證平台在成立5週年之際推出了語音查證功能，有收到可疑語音可以上傳尋求查證。（圖／取自Shutterstock）
▲LINE訊息查證平台在成立5週年之際推出了語音查證功能，有收到可疑語音可以上傳尋求查證。（圖／取自Shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

LINE訊息查證邁入五週年，今（26）日公布這5年來最熱門錯假訊息排行榜，其中與防疫和AI相關的訊息最容易以假亂真。此外，也在5週年的時候加入新功能，宣布 STT語音轉文本的功能上線，用戶在LINE上收到可疑語音後，即可將該檔案上傳到LINE訊息查證官方帳號(@linefactchecker)，會由第三方進行查核並回覆結果，減少民眾被騙上當的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為提升全民錯假訊息免疫力，LINE在2019年7月展開「 LINE訊息查證」服務，截至今年5月，LINE訊息查證官方帳號好友數超過84.2萬，收到超過24.6萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過77.1萬人次。

▲LINE訊息查證平台加入「STT語音轉文本」功能，用戶在LINE上收到可疑語音後，即可將該檔案上傳到LINE訊息查證官方帳號，會由第三方進行查核並回覆結果，減少民眾被騙上當的機會。（圖／官方提供）
▲LINE訊息查證平台加入「STT語音轉文本」功能，用戶收到可疑語音後，即可將該檔案上傳到LINE訊息查證官方帳號，會由第三方進行查核並回覆結果，減少民眾被騙上當的機會。（圖／官方提供）
LINE官方公佈累積5年TOP10錯假訊息排行榜出爐，「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」的錯誤訊息奪冠，防疫相關就拿下四席，而近期大勢關鍵字AI，「接到陌生電話不要先講話？AI會蒐集？」等誤導訊息則一舉衝入第7名。其他包括地震，電費與健康主題相關，如癌症，阻斷病毒等也都受到關注。

🟡即日起可查核可疑「語音」

為回應平均每日20-30則可疑語音的查核需求，LINE訊息查證服務，宣布於6/25上線語音轉文本(STT) 功能，可將語音（第一階段只支援國語）的文本擷取下來讓查核夥伴進行查核。統計LINE訊息查證目前可支援：文字、連結、文字型圖片（因字元光學辨識OCR功能上線），以及，最新STT語音轉文本功能上線，民眾可以多加利用。

🟡TOP10錯假訊息排行榜

「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」

「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」

「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」

4 「面對疫情傳愛不傳害，三招判別疫情訊息

「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」

「明天開始電費分三段式？」

「接到陌生電話不要先講話？AI會蒐集？」

「蜂蜜可以阻斷病毒的複製，平常要多喝蜂蜜水？」

「麵條添加磷酸鹽過量，腎壞、肝硬化、癌症上身？」

10 「收到疫情防疫志願者的訊息，要求加LINE配合防疫工作？」

▲LINE官方公佈累積5年TOP10錯假訊息排行榜出爐，「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」的錯誤訊息奪冠。（圖／翻攝MyGoPen官網）
▲LINE官方公佈TOP10錯假訊息排行榜出爐，其中與民生相關的「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」錯誤訊息奪冠。（圖／翻攝MyGoPen官網）

LINE免費貼圖21組！夏天高溫必備「熱死了鴨」　可愛水獺說早安

LINE原創市集10周年！年度最夯貼圖冠軍竟是它　白爛貓只排第2

LINE Keep將退場！實測替身「Keep筆記」長按秒傳：2大功能不能用

LINE少做1動作「上萬元」蒸發！一堆人不知　官方教1招守護你的錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生