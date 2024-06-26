綠茶+檸檬治新冠？ LINE最騙人「10大假訊息」　地震先開門也上榜

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LINE官方公佈累積5年TOP10錯假訊息排行榜出爐，「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」的錯誤訊息奪冠，防疫相關就拿下四席，而近期大勢關鍵字AI，「接到陌生電話不要先講話？AI會蒐集？」等誤導訊息則一舉衝入第7名。其他包括地震，電費與健康主題相關，如癌症，阻斷病毒等也都受到關注。
🟡即日起可查核可疑「語音」
為回應平均每日20-30則可疑語音的查核需求，LINE訊息查證服務，宣布於6/25上線語音轉文本(STT) 功能，可將語音（第一階段只支援國語）的文本擷取下來讓查核夥伴進行查核。統計LINE訊息查證目前可支援：文字、連結、文字型圖片（因字元光學辨識OCR功能上線），以及，最新STT語音轉文本功能上線，民眾可以多加利用。
🟡TOP10錯假訊息排行榜
1 「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」
2 「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」
3 「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」
4 「面對疫情傳愛不傳害，三招判別疫情訊息」
5 「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」
6 「明天開始電費分三段式？」
7 「接到陌生電話不要先講話？AI會蒐集？」
8 「蜂蜜可以阻斷病毒的複製，平常要多喝蜂蜜水？」
9 「麵條添加磷酸鹽過量，腎壞、肝硬化、癌症上身？」
10 「收到疫情防疫志願者的訊息，要求加LINE配合防疫工作？」