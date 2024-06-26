台灣燒紅了！高雄旗津39.8度、12縣市高溫警戒 515人熱傷害就醫
熱到崩潰！6月中旬台灣氣溫不斷攀升，據衛福部統計，今年6月截至昨（25）日，總計已有515人次因熱傷害就醫，而今（26）日氣溫同樣驚人，各地高溫普遍達攝氏35至36度，高雄旗津一早更觀測到攝氏39.8度的極端高溫，這種出門1分鐘就會流汗的天氣，也讓中央氣象署針對12縣市發布「高溫資訊」，預計中午後各地高溫將達到最熱，非必要應避免外出活動。
記者張志浩／綜合報導
氣象署資深預報員徐仲毅表示，過去這幾天高溫炎熱，尤其今明兩天因太平洋高壓勢力增強，氣溫相對來說會更高，今天西半部高溫可以來到攝氏36度，南部甚至有攝氏37度高溫發生的機會，東半部則是攝氏32至34度之間；而大台北盆地、花東縱谷在地形影響下，也可能有攝氏38度左右的氣溫出現。
⚠️高溫警戒燈號
📍高溫紅色燈號：屏東縣
📍高溫橙色38燈號：高雄市
📍高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市
📍高溫黃色燈號：桃園市、嘉義市
🟡今天（6/26）各地高溫排行榜（截至11:17）
1、高雄市旗津區，攝氏39.8度，觀測時間10:14。
2、高雄市橋頭區，攝氏36.3度，觀測時間10:10。
3、雲林縣四湖鄉，攝氏36.1度，觀測時間10:40。
4、臺南市玉井區，攝氏36.1度，觀測時間11:11。
5、嘉義市東區，攝氏36.0度，觀測時間10:50。
6、高雄市內門區，攝氏36.0度，觀測時間11:00。
此外，除了高溫外，午後還是會有雷陣雨影響台灣各地，徐仲毅說明，未來一週午後雷陣雨主要受太平洋高壓強度、風向不同，會有3階段變化，首先在週五（6/28）之前，午後雷陣雨集中在「中南部、桃園以北的平地」，山區會有大雨；第二階段在週六至下週一（6/29至7/3），高壓減弱，各地山區、近山區平地要嚴防午後雷陣雨；第三階段從下週二（7/2）開始，午後雷陣雨區域轉為中部以北、山區、接近山區的平地。