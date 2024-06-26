傳沈伯洋空降選縣長？陳揮文「提2事」怒轟：不要侮辱我們花蓮
《自由時報》昨（25）日爆料，國內某電視台製播的政論節目，有大陸官媒駐台記者參與，被指控的電視台反駁，指消息毫無根據、純屬杜撰。而民進黨立委沈伯洋稱，「2個月前就知道此事」。對此，媒體人陳揮文也酸，既然「兩個月前就知道」，怎麼沒處理？民進黨派這種人空降花蓮，還傳出要選縣長，是對花蓮很大的侮辱。
政治中心／綜合報導
針對傳出陸媒盯梢政論節目一事，沈伯洋25日綠營立院黨團記者會中表示，「其實我大概兩個多月前就知道了，但是我們等待證據，而不是知道的第一天就咆哮開記者會。」對此，陳揮文25日在《新聞大白話》節目質疑沈伯洋，既然知道為何沒處理？還讓大陸記者回去？
由於沈伯洋被認為，對2026花蓮縣長選舉有意。陳揮文表示，比較遺憾的是，從黃信介到蕭美琴，其實民進黨在花蓮都沒有人了，「那你要派人來空降，我是不反對，但可不可以請你們派別人來？」「不要派沈伯洋好嗎？」陳揮文直言，「你們派沈伯洋，對我們花蓮是很大的侮辱好嗎！」
陳揮文也提及日前自強號北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌一事，第二階段的土石預警系統竟要到明年底才能好，「沈伯洋，你真的關心花蓮？那我請問一下，是誰在執政？」花蓮縣長為此事都講到哭了，傅崐萁也在現場跟卓榮泰討價還價，痛批沈伯洋，「那你看你是在做什麼立委？」