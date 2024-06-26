柯文哲諷賴清德如希特勒　他曝曝歷史真相：不是藍白正做的事？

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳崢批評，反倒是藍白聯盟對大法官進行威權民粹式的攻擊，不尊重憲政制度的是國民黨、民眾黨，而非賴清德；他也說，柯文哲可能不清楚歷史，實際上，希特勒當年是利用納粹黨在國會多數的地位，在德國威瑪政府內部混亂的狀況中，要脅總統興登堡任命其為總理。
吳崢續指，當年納粹黨就是利用國會的優勢席次，以此為跳板，不斷擴大其權力，這與今天藍白意圖通過的「擴權法案」模式更加類似；他提到，希特勒在1934年通過「授權法案」，把當時總統的權力集中到總理身上，後來才成為所謂的德國元首，他的擴權之路是透過掌握優勢席次、把權力集中而達成，這不就是國民黨、民眾黨現在在做的事情嗎？
吳崢呼籲，柯文哲應該拿希特勒的例子，反省民眾黨在立法院的作為才對，而希特勒對人懷有強烈的階級意識，認為共產黨、同性戀、猶太人都是次等的，曝露出他對少數族群的不尊重，柯文哲難道沒有藉此反省自己過去的行為嗎？柯文哲曾稱，「對猶太人被大屠殺，是國際上最大的宣傳」，「柯的行為模式與希特勒相似，怎麼好意思說別人？」「你才是懷著威權心態的人！」
民進黨立委洪申翰提到，若明知道違憲，民進黨還不採取釋憲行動，這才是和藍白一起毀憲亂政；他諷刺，「像希特勒一樣搞個人崇拜的，一直都是柯文哲，我不知道他有什麼臉，拿希特勒來比喻其他人？」