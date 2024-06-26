為何跟鄧佳華拍《猛假》？台灣現役最強女優全說了：他其實很自卑
本土AV女優娃娃（翁雨澄）擁有172公分身高、H罩杯好身材，作風大膽、尺度寬，曾經被AV達人一劍浣春秋封為「台灣現役最強女優」，她2022年5月和網紅鄧佳華合作《猛假》轟動一時，近日娃娃分享為何願意跟鄧佳華拍片的原因，並透露：「他其實是一個自卑的男生。」
記者楊穎軒／綜合報導
娃娃日前在Threads發文，開頭就提到：「為什麼要跟鄧佳華拍A片？」她坦言當初接到拍攝團隊的邀約時，自己有很大的顧慮，思考2天決定先跟鄧佳華見面、聊聊天，碰面後發現對方不像檯面上給人過度自信的形象，「私底下的佳華非常客氣、有禮貌，他不是很聰明我知道，但他是一個清楚自己社會定位且其實為此感到自卑的男生。」
回憶開拍當天，娃娃說，鄧佳華在拍攝現場相當注重衛生、有禮貌，兩人演出如此特別的腳本，「我在出演的過程很快樂，很享受當下自己演出的角色。」娃娃表示：「在認可拍攝團隊的能力、喜歡此次腳本劇情、有跟男優事先的溝通相處之下，這次我很放心的把自己完全交給拍攝團隊。」
最後，娃娃說：「身為一個專業的女優，該選擇的是喜歡的腳本與自己認可角色，而非出演的對手是誰，對吧？」
貼文發布後，多數網友認同娃娃的發言，不過也有人認定她就是在蹭鄧佳華的知名度，對此，娃娃回覆留言：「他其實一直都有工作，而且我是拍第三部。第二部的女優是誰都沒人知道了，我真的大可不必再去蹭這種熱度。」