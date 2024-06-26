陸元琪母親病逝 她淚崩曝「原來放棄急救要這麼大的勇氣」
藝人陸元琪的母親昨（25）日晚間病逝，今日凌晨陸元琪在臉書發文公布這個悲痛的消息，陸元琪透露，昨晚8點多，母親的血氧降到45被醫生告知時間差不多了，媽媽在與家人們一一告別後便與世長辭，永遠閉上雙眼。安排好母親後事後的陸元琪，今日凌晨6點忍痛寫下：「我到家了，不是整夜的狂歡，是我最愛的媽媽昨晚去做天使了。」也心痛說：「原來，放棄急救也是需要這麼大的勇氣。」
記者史平旭／綜合報導
忙於事業的陸元琪自母親住院後，幾乎天天都到病房陪伴，除了正在經營的電商外，她也會在臉書分享探病日常。今日清晨她在臉書發文，透露母親已經安詳離世，她回憶前一晚母親的狀況，當時血氧驟降到45，緊急呼叫醫護人員；歷經一陣手忙腳亂後還是被醫生告知「時間差不多了」，得到消息的當下立刻淚崩，一邊聯繫剛離開醫院的家人；一邊在媽媽的耳邊叮嚀要努力吸氧氣，告訴媽媽大家都正在趕過來。
陸元琪表示媽媽忍住病痛，即使血氧已經到了個位數、心跳剩下30幾，依然堅持等到家人們都到了，告完別後還不忘交待兄弟姐妹要繼續相愛、扶持，才帶著笑容離開。安頓好媽媽後事的她從殯儀館離開後，獨自開車回家時，一路上在和媽媽說話，悲痛的感嘆：「原來，放棄急救也是需要這麼大的勇氣」、「原來，看著機器上的數字是如此心如刀割。」也很感謝母親把自己帶到這個世界，以後會繼續勇敢的活下去，做母親值得驕傲的小女兒。