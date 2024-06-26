626國際反毒日　高市毒防局榮獲特優雙獎肯定

衛生福利部於今（26）日在國家圖書館舉行113年「表揚社會各界反毒有功人士、團體」頒獎典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰親自蒞臨頒獎，勉勵反毒有功人士、團體共同守護無毒家園，並將持續投入150億推動反毒策略3.0，強化毒防工作；高雄市政府毒品防制局榮獲112年毒品危害防制中心聯合視導評核第一類組「特優」，毒防局的螢火蟲家族成員黃淨裕也榮獲毒品戒治組反毒有功人士獎項，高雄市政府毒品防制工作榮獲雙獎肯定。
記者蔡佳宏／高雄報導
高雄市政府成立全國唯一的毒品防制局，並定期召開由市長擔任召集人的毒防會報，結合毒品防制網絡局處、檢調單位、醫療機構、民間團體、宗教團體等，統籌規劃毒品防制策略，致力提升毒品防制量能，共同推動本市毒品防制業務，並積極推動多項創新特色方案，包括首創與藥局、診所、衛生所及里辦公處合作普設「毒品防制關懷站」，深入社區提供宣導、諮詢、轉介及關懷的一站式服務；首創「AI 科技智慧毒防系統」，結合多元輔導 CARES 策略，以 ICARES(AI+CARES)科技輔導提升輔導藥癮個案成效，預防風險、降低再犯，重視平權成立「女性藥癮者輔導專組」，從生育保健、母嬰照護及藥癮治療3 面向，搭配醫療費、超音波產檢等加碼補助，強化穩定戒癮，避免世代複製，與高雄地檢署、橋頭地檢署及醫療機構金三角合作推動「緩起訴本土化多元處遇計畫」，有效降低緩起訴撤銷率；另拓建家庭支持力及職能培力據點，提升服務深廣度，結合跨網絡的力量，做好毒品防制工作，構建高雄市強韌毒防體制。
毒防局長林瑩蓉表示，毒防局在推動毒品政策上不斷展現創新與努力，強化毒防網、治安網、社安網的跨網絡合作機制，以達到預防初犯及降低再犯的雙重目標。為協助更多藥癮者穩定成功戒毒，依循美國國家藥物濫用研究所（NIDA）藥物成癮治療原則之一「成功戒毒者現身說法」，首創「螢火蟲家族」培訓，透過成功戒毒者帶領，強化穩定復元能量及發揮互助扶持精神，建立正向夥伴關係，預防藥癮復發，迄今已培訓四十多位成員投入毒防工作，曾施用毒品長達10年的黃淨裕成員，榮獲今年反毒有功人士表揚，是對螢火蟲家族最大的激勵與肯定。
螢火蟲家族成員黃淨裕，出監後從麵包店學徒到創業的成功蛻變，以戒癮過來人的切身之痛，決定入監所現身說法，幫助毒品收容人，深獲監所好評，更積極投入社區防毒工作，接地氣的宣講內容獲得熱烈迴響，成為熱心公益的反毒志工，同時擔任國際青年商會分會副會長，主動規劃辦理反毒宣導活動，影響許多青年共同投入反毒行列，因而獲得表揚。
今天是國際反毒日，毒品問題是全球面臨的重大挑戰，毒品防制工作是社會重要議題，也是政府優先要務，高雄市政府在市長陳其邁帶領下，持續精進毒品防制策略，跨界齊心、引領新生，積極守護民眾健康與社會安全。