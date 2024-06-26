大谷翔平「超級核彈頭」！單季24轟出爐　差點忘記踩壘包搞烏龍

大谷翔平吸金能力驚人！超人氣讓道奇賺翻　獲第11家日本企業贊助

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平季前簽下10年7億美元（約合227億新台幣）天價合約，但帶來的經濟效益遠高於此。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平季前簽下10年7億美元（約合227億新台幣）天價合約，但帶來的經濟效益遠高於此。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊於今（26）日宣布，與Sony與本田（HONDA）共同成立的汽車品牌「AFEELA」簽訂贊助合約，這是本季道奇隊與第11家日系企業合作。今年大谷翔平和山本由伸兩位日本球星的加入，使得道奇隊在贊助收入方面顯著增長，進一步提升了球隊的商業價值，也能看出大谷超狂的吸金能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷、山本加盟後　道奇贊助收入激增

大谷翔平和山本由伸在加入道奇隊後，迅速吸引多家日系企業贊助。自4月以來，道奇隊先後與全日空（ANA）、東洋輪胎（TOYO TIRE）、大創、日本興和株式会社、KOSE、KANZAI、木下集團、養樂多、THK等企業集團達成贊助協議。5月20日（日本時間21日），道奇隊又宣布與築地銀章魚燒簽訂複數年合約，甚至在道奇球場設有店鋪。

美媒《USA Today》記者Bob Nightengale在社群平台X發文指出：「自從大谷翔平和山本由伸的加入，道奇隊代言收入進一步增加，這次的合作對象是Sony和本田創立的新汽車品牌AFEELA。」日系企業與道奇隊密切合作，為球團帶來豐厚的收入。

大谷吸金能力超強　估帶來1787億經濟效益

關西大學名譽教授宮本勝浩指出，大谷翔平加盟洛杉磯道奇後，預計將帶來約8650億日圓（約合1787.7億台幣）的經濟效益，超過他在洛杉磯天使隊最後一年創造的5040億日圓（約合1026.6億台幣）。

根據宮本勝浩的估算，道奇主場球迷消費增加約220億日圓（約合44.8億台幣），贊助收入將達約1010億日圓（約合205億台幣）。此外，還有轉播權利金收入，每年的轉播權利金達8000萬美元（約合260億台幣）。

大谷翔平的吸金能力，引起許多網友的討論，紛紛表示：「即使是道奇開出10年7億美元合約給大谷，但大谷帶來的報酬遠遠超過這個數字。」、「大谷的史師級巨約對道奇隊來說太超值了。」

大谷翔平生涯「最慢轟」！時速差40公里　差1安締造日本第4人紀錄

大谷翔平太會轟！連續9場打點　追平道奇隊史睽違69年球團神紀錄

大谷翔平「超級核彈頭」！單季24轟出爐　差點忘記踩壘包搞烏龍

影／對決大谷翔平意外受傷！天使左投Patrick Sandoval整季報銷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載