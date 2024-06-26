大谷翔平吸金能力驚人！超人氣讓道奇賺翻　獲第11家日本企業贊助

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大谷翔平和山本由伸在加入道奇隊後，迅速吸引多家日系企業贊助。自4月以來，道奇隊先後與全日空（ANA）、東洋輪胎（TOYO TIRE）、大創、日本興和株式会社、KOSE、KANZAI、木下集團、養樂多、THK等企業集團達成贊助協議。5月20日（日本時間21日），道奇隊又宣布與築地銀章魚燒簽訂複數年合約，甚至在道奇球場設有店鋪。
美媒《USA Today》記者Bob Nightengale在社群平台X發文指出：「自從大谷翔平和山本由伸的加入，道奇隊代言收入進一步增加，這次的合作對象是Sony和本田創立的新汽車品牌AFEELA。」日系企業與道奇隊密切合作，為球團帶來豐厚的收入。
大谷吸金能力超強 估帶來1787億經濟效益
關西大學名譽教授宮本勝浩指出，大谷翔平加盟洛杉磯道奇後，預計將帶來約8650億日圓（約合1787.7億台幣）的經濟效益，超過他在洛杉磯天使隊最後一年創造的5040億日圓（約合1026.6億台幣）。
根據宮本勝浩的估算，道奇主場球迷消費增加約220億日圓（約合44.8億台幣），贊助收入將達約1010億日圓（約合205億台幣）。此外，還有轉播權利金收入，每年的轉播權利金達8000萬美元（約合260億台幣）。
大谷翔平的吸金能力，引起許多網友的討論，紛紛表示：「即使是道奇開出10年7億美元合約給大谷，但大谷帶來的報酬遠遠超過這個數字。」、「大谷的史師級巨約對道奇隊來說太超值了。」