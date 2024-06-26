新自強號遇土石流！洪孟楷曝「關鍵畫面」怒了：19分鐘沒人通報
台鐵229次列車21日行經北迴線清水隧道時，因土石流覆蓋軌面導致出軌，造成司機骨折、旅客受傷。對此，國民黨立委洪孟楷今（26）日在臉書Po出土石流發生當下的監視器畫面，指當時距離229次列車經過此處還有近19分鐘的時間預警跟通知反應，但卻沒人通報，怒批「每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得！」
記者王德蓉／綜合報導
洪孟楷在臉書PO出21日當天，北迴線清水隧道被土石流覆蓋軌面的畫面，他表示，「原以為這是不可抗力的天災，但從監視器曝光才發覺中間有將近19分鐘的時間是能夠預警跟通知反應，只要中間的環節確實執行，都能避免災害發生，每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得！」
洪孟楷指出，大雨降下，土石沖刷確實難預判；但經過兩次重大鐵路事件後，鐵道沿線加設監視器就是希望能遠端即時監控，應該專責監看值班人員卻在當下未發現也未通報，有將近20分鐘的反應時間白白浪費，這樣疏失真的要不得，如果心態、執行不調整，再編列多少預算也無濟於事。
洪孟楷說，台鐵司機不顧骨折奮勇拉煞車值得敬佩，但他相信如果可以選擇，駕駛員一定希望是得到行控中心的通報，提早減速避免撞擊，而不是自己受傷當英雄，「如果每次都需要靠有人奮勇反應、以及微小的機率來避免可能的災害，那台灣的鐵道行車安全永遠無法提升。『落實執行』，比鐵道局改成鐵道公司重要何止百倍！」