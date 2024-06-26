精準防詐接地氣 三民一分局長變身直播主現場笑聲連連
為了讓民眾更能瞭解如何預防詐騙，高市警局三民一分局分局長謝承甫化身一日直播主，前往三民區松江早市進行精準防詐和預防登革熱宣導，謝承甫在談笑風聲中精準分析在地最常發生的「假投資、解除分期付款」等詐騙案例，讓民眾更能瞭解如何預防詐騙，相當接地氣，獲得熱烈回響。
記者郭凱杰／高雄報導
謝承甫與三民區副區長顏賜山、安和里長傅秋陽、達仁里長邱添富、德行里長郭麗香結合三民區公所、第二衛生所，於25日9時許率隊前往三民區著名「松江早市」，以現場直播方式宣導，因應當前反詐議題，利用反詐在地化、平民化方式，深入市場各攤商內宣導。
謝承甫深入市場與攤商互動，現場民眾也紛紛熱情打招呼，謝承甫更提出有獎徵答活動，現場民眾熱情參與、踴躍回答，民眾反應熱絡笑聲連連，達到宣導效果。
三民第一分局自今年6月起，受理詐欺案件28件、最常發生為假投資以及解除分期付款案類、被騙年齡在25至35歲居多，分局長謝承甫表示，該分局為預防詐騙犯罪，進行精準分析、並深入各階層、各年齡層、各角落，同時將反詐宣導在地化、本土化、平民化，未來持續精準聚焦目標族群來防詐宣導，與民合作反制詐騙集團，並提醒民眾切勿輕信陌生人匯款要求，如有相關問題可撥打110或『165』反詐騙專線諮詢。
松江早市為三民區著名市場，每日市場人流千餘人，近來天氣炎熱，為防止松江市場成病媒蚊孳生處所及蔓延，謝承甫也特別在松江市場加強宣導預防登革熱常識，四大口訣「巡、倒、清、刷」，現場進行趣味的有獎徵答活動，民眾參與相當踴躍，談笑風聲貫穿全場，獲得攤商及民眾熱烈回響。