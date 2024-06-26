中捷砍人案偵結3刀男動機曝！選鄭捷案10周年「讓全國看到自己」

回顧案發經過，事發時，洪姓犯嫌突然在中捷列車上突然亮刀朝乘客揮砍，並與另外一人扭打，有其他民眾見狀持黑傘攻擊，被攻擊男子臉部有流血逃跑，不過持刀男子仍「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，同車廂的民眾合力將洪男制服，事件導致呂姓少年遭砍重傷，挺身而出的「長髮哥」許瑞顯臉下留下長長刀傷。
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檢方說明，經查，洪姓男子對於家庭、求學因素，而對社會產生不滿，從今年4月間就預謀藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，選定於大眾捷運車廂內犯案，原先預定在5月20日北上台中捷運站持刀殺人，不過其考量隔天為台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，因此選定隔天動手，目的就是要加強社會大眾對其行兇行為及廢死議題之關注，即正式啟動殺人計畫。
檢方表示，檢方複訊時，洪男就檢察官問題一問一答，並沒有答非所問，顯然精神狀態無異常，檢方認為其作案當下、犯後態樣等，都是心智正常之人，綜合考量認定他心智正常，台中地檢署今天偵結，檢方依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌，將洪嫌提起公訴，並請求法院從重量刑。
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