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中捷砍人案偵結3刀男動機曝！選鄭捷案10周年「讓全國看到自己」

▲中捷發生砍人事件，台中地檢署今（26）日偵結，檢方依殺人未遂等罪嫌將洪嫌起訴，並請求法院從重量刑。（圖／資料畫面）
▲中捷發生砍人事件，台中地檢署今（26）日偵結，檢方依殺人未遂等罪嫌將洪嫌起訴，並請求法院從重量刑。（圖／資料畫面）

記者孫唯容／綜合報導

台中捷運上（5）月21日發生隨機砍人事件，住在高雄的20歲洪姓嫌犯，帶3把刀北上犯案，事件造成17歲呂姓高中生、長髮男許瑞顯受傷送醫，廂內英勇民眾用雨傘、擒抱等方式壓制洪男，才沒讓傷亡擴大，台中地檢署今（26）日偵結，認定認定洪男顯是預謀且心智正常，依殺人未遂等罪嫌將洪嫌起訴，並請求法院從重量刑。

回顧案發經過，事發時，洪姓犯嫌突然在中捷列車上突然亮刀朝乘客揮砍，並與另外一人扭打，有其他民眾見狀持黑傘攻擊，被攻擊男子臉部有流血逃跑，不過持刀男子仍「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，同車廂的民眾合力將洪男制服，事件導致呂姓少年遭砍重傷，挺身而出的「長髮哥」許瑞顯臉下留下長長刀傷。

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▲台中捷運本月21日發生持刀砍人案，其中一名長髮哥在車廂內挺身而出對抗兇嫌，結果遭到持刀的兇嫌劃傷臉部。（圖／長髮哥IG）
▲台中捷運本月21日發生持刀砍人案，其中一名長髮哥在車廂內挺身而出對抗兇嫌，結果遭到持刀的兇嫌劃傷臉部。（圖／長髮哥IG）
後續警方查出，洪嫌犯案前一周先在高雄一間五金行購買凶器，5月19日就從台南搭乘高鐵北上台中，同晚入住一間摩鐵，一待就是兩個晚上，直到同月21日上午退房，並搭乘計程車前往捷運水安中站，行兇前還吞了8顆鎮定藥物平穩情緒，就進入車廂內犯案。

▲台中捷運砍人案另外視角。（圖／翻攝爆料公社）
▲洪嫌持刀走向眾人。（圖／翻攝爆料公社）
檢方說明，經查，洪姓男子對於家庭、求學因素，而對社會產生不滿，從今年4月間就預謀藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，選定於大眾捷運車廂內犯案，原先預定在5月20日北上台中捷運站持刀殺人，不過其考量隔天為台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，因此選定隔天動手，目的就是要加強社會大眾對其行兇行為及廢死議題之關注，即正式啟動殺人計畫。

檢方表示，檢方複訊時，洪男就檢察官問題一問一答，並沒有答非所問，顯然精神狀態無異常，檢方認為其作案當下、犯後態樣等，都是心智正常之人，綜合考量認定他心智正常，台中地檢署今天偵結，檢方依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌，將洪嫌提起公訴，並請求法院從重量刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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