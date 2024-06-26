謝忻「穿米可白洋裝太緊繃」背後有玄機！點名3女：根本假面閨蜜
藝人謝忻出道多年，憑著流利口條和機靈的反應，讓她經常受邀上遍各大節目，雖然工作相當忙碌，但她仍時常透過社群跟粉絲們分享生活點滴。謝忻在今（26）日凌晨發文分享自己發生的趣事，她在二手拍買了女星米可白的小洋裝，本來想說可以輕鬆駕馭這件衣服，殊不知一穿上發現「正面還勉強，但背面拉鍊拉不起來」，她最後決定直接拿膠帶貼著，當作是這件衣服的造型就去錄影，吸引大批網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
謝忻26日透過IG發文透露自己在慈善二手拍買下了女星米可白的小洋裝，並表示：「天真以為自己能夠駕馭，結果正面還勉強，但背面拉鏈拉不起來！索性用大力膠黏上做造型，然後就勇敢地去上通告。」謝忻還在貼文中寫道：「米可白妳是在瘦什麼？我恨妳～要恨她對吧？」並在貼文裡標註蔡沐妍、朱蕾安跟陳沂，爆料他們三人是說她一定可以穿上這件洋裝的「假面閨蜜」，而蔡沐妍跟朱蕾安也逗趣回應謝忻：「這個造型也蠻好看的啊」、「背後這樣好看，我以為是設計。」
謝忻貼上膠帶之後直接穿著米可白的洋裝現身電視台，從她貼出的照片中可以看到，衣服胸前有著深V造型，謝忻搭配了項鍊讓氣質提升許多，雖然背後拉鍊拉不起來，但她貼了三大段白色的膠帶，讓許多人看了都以為那是原本衣服就有的造型。
許多網友們看到照片後也紛紛留言表示：「背後這樣很好看欸」、「我也以為背後是獨特設計」、「正面看起來很典雅，突然看到背後我笑了，可以改成魔鬼氈」、「這個造型其實是好看的」、「這樣設計更好看耶」、「你沒說還真看不出來是膠帶。」謝忻用膠帶改造的洋裝，意外獲得大票網友好評。