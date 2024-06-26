1歲幼兒染新冠併發腦炎住加護病房　疾管署呼籲家長先做這2件事

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疾管署表示，最新監測重症個案增加2起嬰幼兒，皆為1歲左右的孩童，其中1人較為嚴重，發病5天後再到急診就醫，發現已經高燒40度、血壓偏低，肺部X光肺炎，出現呼吸窘迫差管住進加護病房，且入院後意識不佳，出現腦水腫，疑似併發腦炎，住院已經將近1週，目前仍在加護病房觀察治療中。另1例則是個案有先天性心肺疾病，未接種新冠疫苗，發病後第4天送急診，有哮喘症狀給予氣管擴張劑，並收治住院觀察，症狀快速緩解，就醫隔天即出院。
疾管署先前預估此波疫情將在8到9月進入高峰，直至9月才會下降，依照最新疫情趨勢分析，疾管署表示，上週病例增加幅度稍微趨緩，高峰應提前在7月中旬發生，並進入高原期，預計維持一到兩個月上下震盪，9月開學後可能又有一波高峰。
此外，新冠疫苗適用對象為6個月以上民眾，疾管署呼籲，符合接種資格的民眾儘快接種疫苗，除了為自己健康負責，也能保護家中不能接種疫苗的小朋友。另提醒大人回家後務必先更衣，以肥皂洗手再抱小孩，降低孩童染疫風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。