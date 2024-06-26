「最正人妻」咪妃怒開罵！粉絲酸全職媽媽超閒 她嗆：講什麼X話
在YouTube擁有59萬訂閱，身兼實況主的網紅咪妃在2022年8月生下女兒「小恩」，升格人母後時常在社群平台曬出自己的帶娃日常。近日咪妃在臉書所發布的影片下竟有人留言：「看來帶小孩子真的很閒，全職媽媽不知道在累什麼...」一番歧視全職媽媽的言論一出，氣得咪妃直接開嗆：「講那什麼幹話？」
記者史平旭／綜合報導
日前咪妃在臉書上發布一條「製作三姊妹洋裝」的影片，一發布立刻有人在留言區吵起來，甚至有粉絲在評論區留言表示：「看來帶小孩子真的很閒，很多全職媽媽不知道在哭累什麼...」雖然後面也誇咪妃賢慧，又能帶好小孩，又可以維持興趣，但看到「家庭主婦超閒」的言論，咪妃也直接憤怒開懟：「講那什麼幹話？」生氣表示：「全職媽媽是世界上最辛苦最值得尊敬的工作，24小時隨叫隨到還要上對老下對小。」
昨（25）日咪妃再度在臉書和IG上為全職媽媽們發聲，PO出作為網紅媽媽，但卻也無異於一般母親的影片，影片中的咪妃跟其他媽媽一樣忙碌於家庭，沒時間吃飯睡覺、只能趁孩子睡著後抽空工作，她坦言道：「網路上看到的只是光鮮亮麗的美好畫面。熬的每個夜晚、為孩子焦急的心、疲憊不堪的苦楚只有真正帶過小孩的才懂。」雖然不指望大家都能理解，但還是希望能尊重每個努力帶娃的寶爸寶媽們。