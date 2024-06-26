周杰倫、金智媛現身東區！警車趕粉絲違停　倒車撞900萬豪車糗翻

《誰是被害者2》衝Netflix台榜第一　劇迷瘋猜凶手許瑋甯詭笑回應

▲《誰是被害者2》上線48小時內衝Netflix台榜第一，粉絲瘋猜凶手是誰，許瑋甯賣關子回應：「一定要繼續看下去。」（圖／Netflix提供）
▲《誰是被害者2》上線48小時內衝Netflix台榜第一，粉絲瘋猜凶手是誰，許瑋甯賣關子回應：「一定要繼續看下去。」（圖／Netflix提供）

記者林奕如／台北報導

Netflix首部續約華語獨家懸疑推理影集《誰是被害者2》在21日上線，上線48小時內直衝Netflix台灣區排行榜第一名、連續4天蟬聯每日排行榜冠軍，也登上香港、新加坡及越南等每日排行榜前10名。許瑋甯分享上線後收到不少反饋：「我有很多朋友才看到中間就一直跟我說，凶手一定是劉俊謙，我都笑笑地跟他們說一定要繼續看下去才會發現真相！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季中方毅任（張孝全 飾）和徐海茵（許瑋甯 飾）突破工作夥伴關係，升格為戀人，也讓觀眾紛紛敲碗更多戀愛故事、好奇兩人到底怎麼在一起的，對此許瑋甯坦言：「其實我在最一開始收到劇本的時候，也有疑惑想說這兩個人到底是怎麼擦槍走火在一起的，所以仔細感受了這兩個人相處的狀態、這四年間發生了什麼事，其實與其說是『戀人』，我覺得徐海茵跟方毅任更像是彼此扶持的家人關係，也正因為把彼此當成是家人，就更需要學會怎麼互相理解包容。」

▲《誰是被害者2》上線48小時衝Netflix台榜第一，粉絲瘋猜凶手是誰，（圖／Netflix提供）
▲《誰是被害者2》張孝全、李沐劇中父女相處引共鳴，（圖／Netflix提供）
張孝全在這一季從天才鑑識官，變成嫌疑犯，他也分享：「印象深刻很多觀眾分享都有講到理解與被理解，還有表達愛這件事情。這是我們第二季很主軸的一個核心，雖然我覺得《誰是被害者2》還是在懸疑、推理的類型裡，但其實我們想要傳達很多這個社會現今時下的狀態，非常開心觀眾們能感受到。」

張孝全劇中跟女兒江曉孟（李沐 飾）一起生活，父女無法溝通的日常既視感太強，李沐感性分享：「第一次讀獨白文字後我就哭了，有種終於有人明白曉孟了的激動心情。儘管經歷了非常多事情，曉孟在我心裡仍然是一個天真敏感的人，這是她的天賦與弱點，獨白給了我機會去呈現她的這個面向，我很感激劇組給了曉孟一個機會去謝謝方毅任，同時回過頭整理思緒的機會。」

談及父女線場次，張孝全也分享自己很喜歡最後一場戲，兩人坐在媽媽喜歡的海邊談心的戲：「在畫面上看起來，方毅任對於人的情感沒有太多的琢磨與表達，但當曉孟提及媽媽的那一刻時，他跨出了那一步，讓曉孟知道他跟媽媽是如何相識相戀，或許有人會覺得方毅任沒有辦法表達情感，但其實他一直在用自己的方式表達並同時學習表達，在這一季裡很希望能夠傳達更多方毅任的心理狀態。」

而本劇隱藏驚喜卡司，引發觀眾熱烈討論，蔡思韵繼電影《幻愛》後再次與男友劉俊謙同劇演出，詮釋其中一起命案被害者，慘遭凶手奪眼球。而金鐘影帝游安順詮釋命案現場清潔師成李沐師傅。被網友封為「情勒媽媽」專業戶的尹馨，這次詮釋為愛女蕭家穎（陳姸霏 飾）不擇手段查出真相，在第一集開頭慘墜樓、開啟命案疑雲。

而陳姸霏和劉子銓繼電影《無聲》後，再次合作飾演逃家少年團的蕭家穎與年輕時林明誠，兩人對戲也獲網友大讚：「少年團演員的詮釋太感動。」各亮點演員串起精彩故事線，且情節更加複雜、燒腦，特化更再下猛藥。「奪器官連續殺人案」奪聲帶、眼球、舌頭等殘忍行兇畫面一一呈現，讓全球觀眾體驗到前所未有的感官衝擊和震撼。

《被害者2》3大新角色狂圈粉！劉俊謙深藏「重大祕密」演技大噴發

《誰是被害者2》奪器官連環殺人命案太逼真！網追劇嚇瘋吃不下飯

許瑋甯把蘇慧倫當情敵！一看《被害者2》劇本最怕張孝全移情別戀

劉俊謙又露屁屁？大笑我沒那個癮　《被害者2》對戲許瑋甯認敗類

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生