台灣女子飛帛琉受辱！海關要求「脫光檢查私密處」 外交部說話了
我國友邦帛琉擁有絕美的海洋景色，吸引無數旅客前往當地朝聖、潛水，不過近期卻傳出有台灣女旅客遭帛琉海關「帶進小房間」，更強硬要求脫光全身衣物，檢查私密處，讓當事人感覺到受辱，投書媒體。對此，外交部今（26）日也證實確有此事回應。
記者潘毅／綜合報導
據《鏡週刊》報導，台灣一位李姓女子與朋友在6月17日共同前往帛琉，抵達當地機場後，行李雖然沒有查出任何違禁品，但李女仍被兩名海關引導帶去小房間，並且要求她「脫光衣物進行檢查」。
李小姐表示，當下她覺得很屈辱，自己沒有做錯任何事，只是來觀光。但2名女性海關人員仍強行檢查，包括肛門及陰道等私密部位，她為了趕快離開，只能配合，最後是哭著走出房間。
事件曝光後，立刻引爆我國輿論譁然，對此，我國駐帛琉大使館事後也到飯店了解過程，研判是因為今年5月時，有中國籍女子在帛琉下飛機後，試圖將毒品藏在私密部位闖關，才導致帛琉海關加強安檢。
外交部也表示，國人在帛琉期間遭遇緊急情況或不平等待遇時，可以聯繫我國駐帛琉大使館取得協助。
外交部聯絡電話一次看
「旅外國人緊急服務專線」電話：0800-085-095(諧音『你幫我 你救我』，24小時)
註：國外撥打回國須自付國際電話費用
我國駐帛琉大使館電話：（+680 488 8150）
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